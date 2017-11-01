Puigdemont: İspanyol mahkemesinde sorguya çıkmayacağım

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Görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont'un Belçikalı avukatı, müvekkilinin "isyan suçlaması" da dahil kendisine yöneltilen ithamlara yanıt vermek için İspanya'ya dönmeyeceğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Avukat Paul Bekaert, bunun yerine Puigdemont'un geçen Pazartesi gününden bu yana bulunduğu Belçika'da sorgulanabileceğini söyledi.

Puigdemont, Katalan parlamentosundaki 13 milletvekiliyle birlikte sorgu için Madrid'e çağrılmıştı.

Puigdemont ve milletvekillerine, "ayrılıkçılık" ve "yasaklanan bağımsızlık referandumu için kamu kaynaklarının usülsüz kullanımı" suçlamaları yöneltiliyor.

İspanyol savcılar, sorgu için mahkemeye gelmemeleri halinde, bu isimler hakkında tutuklanma kararı çıkarabilir.

Ancak Bekaert, Hollanda ve Belçika medyasına yaptığı açıklamalarda, yüksek gözaltı riski nedeniyle, müvekillinin ülkesine dönmeden önce İspanyol makamlarının göstereceği tepkiyi "bekleyip göreceğini" söylemişti.

Bekaert ayrıca, İspanyol hükümetinin gündeme getirebileceği herhangi bir iade talebiyle de mahkemede mücadele edeceklerini belirtmişti.

İspanya, Puigdemont hükümetinin, anayasa mahkemesinin aksi yöndeki görüşüne rağmen yaptığı bağımsızlık referandrumundan bu yana anayasal bir kriz yaşıyor.

Katalan hükümeti, oylamaya katılan yüzde 43'lük kesimin yüzde 90 oranında bağımsızlık yanlısı oy verdiğini söylüyor.

30 yıla dek olası hapis cezası

Bölgesel parlamentonun bağımsızlık ilan etmesinin ardından, İspanyol hükümeti Katalonya'da doğrudan yönetime geçti ve Puigdemont başkanlığındaki hükümeti görevden aldı.

Geçen Pazartesi günü İspanyol Başsavcı Katalan liderlere, potansiyel olarak 30 yıla dek hapisle cezalandırılabilecek "isyan suçlaması" yöneltti.

Liderler henüz resmen suçlanmadı ancak hukuki sürece göre, Ulusal Mahkeme'ye yarın ve ertesi gün ifade vermeleri gerekiyor.

Mahkeme celbinde, liderlerden olası cezalar için 6,2 milyon euroluk depozito ödemeleri de talep edildi.

Görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont, Belçika'ya siyasi sığınma başvurusu için gitmediğini söylemişti. Puigdemont Belçika'ya "güvenlik nedenleriyle" ve özgürce konuşabilmek için gittiğini vurguladı.

Puigdemont ile birlikte Belçika'ya giden, görevden alınan Katalan İçişleri Bakanı Joaquim Forn ve Çalışma Bakanı Dolors Bassa, Salı gecesi Barcelona'ya döndü.