New York saldırısı hakkında bilinenler

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Saldırganın araçtan indikten sonra silahıyla dolaştığı ve polis tarafından yakalandığı anlar

New York dün, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana en ölümcül terör saldırısıyla karşılaştı.

Sekiz kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bilinenleri derledik.

Telif hakkı Reuters Image caption Saldırıda kullanılan pikap

Saldırı ne zaman, nerede, nasıl gerçekleşti?

Yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) New York'un Aşağı Manhattan bölgesinde gerçekleşti.

Saldırgan bir pikapla bisiklet yoluna girdi, bisiklet sürenleri ve yayaları ezdi. Ardından da bir okul otobüsüne çarparak iki yetişkin ve iki çocuğun yaralanmasına yol açtı.

Ardından elinde bir silahla aracından inen zanlı, polis tarafından vurularak gözaltına alındı. New York Emniyet Müdürlüğü, saldırganın araçtan inerken "saldırıyla uyumlu bir söz söylediğini" belirtti. Basında yer alan haberlere göre bu açıklama "Allahu ekberdi".

Saldırganın üzerinde bulunan silahların bir paintball silahı ve bir havalı tabanca olduğu açıklandı.

Saldırıda sekiz kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Saldırının ardından olay yeri

Yaşamını yitiren sekiz kişiden beşi Arjantin'den gelen 10 kişilik bir arkadaş grubunun parçasıydı. Arjantinli arkadaşlar, ülkelerindeki Rosairo kentinde bulunan teknik okullarından mezun olmalarının 30. yılını kutlamak için New York'a gelmişti.

Onlardan biri, çelik şirketi sahibi Ariel Erlij'di. Erlij, o seyahat için paraya ihtiyacı olan arkadaşlarına da yardımcı olmuştu. Bu beş kişinin tamamı 48 ve 49 yaşındaki erkeklerdi. Onların ardından Rosario kentinde 3 günlük yas ilan edildi.

Yaşamını yitiren kişilerden birinin Belçika vatandaşı olduğu belirtilirken diğer iki kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Telif hakkı CBS Image caption ABD basını Sayfullo Saipov'a ait olduğu söylenen 2016'da çekilmiş bu fotoğrafı yayınladı

Saldırgan kim?

ABD basını saldırganın 29 yaşındaki Sayfullo Saipov olduğunu yazdı.

Özbek kökenli Saipov 2010 yılında ABD'ye göçmen olarak gelmiş ve Florida'ya yerleşmişti.

Saipov gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü. New York Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre saldırganın "ciddi fakat hayati riski olmayan yaraları var."

Bu bir terör saldırısı mı?

Saldırının ardından yetkililer bunu bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio "bu masum sivillere yönelen korkakça düzenlenmiş bir terör saldırısıdır" ifadelerini kullandı.

Böylece bu olay, 11 Eylül 2001'den beri New York'ta gerçekleşen en ölümcül terör saldırısı oldu.

CBS'in haberine göre Saipov'un aracında IŞİD'den bahseden bir not bulundu.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ekim 2017

Donald Trump Twitter'dan "Orta Doğu'da onları yendikten sonra IŞİD'in ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz. Yeter!" paylaşımında bulundu.

Güvenlik güçlerine göre saldırgan bir "yalnız kurttu". Yani saldırıyı daha geniş bir saldırılar silsilesinin bir parçası olarak gerçekleştirmedi ve saldırıyı düzenlemesine yardımcı olan işbirlikçileri yoktu.