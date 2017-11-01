Telif hakkı Reuters Image caption Netflix House of Card dizisinin yapımını durdurduğunu açıkladı

İki oscar ödüllü ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkında cinsel tacizle ilgili yeni iddialar dile getirildi.

ABD'li film yapımcısı Tony Montana, yıldız oyuncunun kendisine Los Angeles'ta bir barda elle sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Montana olay sonrasında 6 ay süresince "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığını da açıkladı.

Kevin Spacey Pazar günü Amerikalı aktör Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmıştı.

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'Olay sonrası gözyaşlarına boğuldum'

Victoria Derbyshire programına katılan bu kişi, olay sırasında 17 yaşında olduğunu anlattı. Tiyatro okulunda tanıştığı ünlü aktörün kendisini New York'taki evine çağırdığını ve burada kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Salondaki koltukta uyandığında Spacey'yi yanında iç çamaşırları ile yatarken gördüğünü açıklayan bu kişi, "Olay sonrası gözyaşlarına boğuldum. Başıma gelenleri anlatmakta zorlanıyordum. Korkmuştum… O ise yanımdan kalktı ve uyumaya gitti." diye kendi açısından yaşananları anlattı.

İsminin "John" olarak anılmasını isteyen bu kişi BBC'ye, olay gecesi ne Kevin Spacey'nin ne de kendisinin alkol aldığını da söyledi.

Netflix şirketi ise House of Cards dizisinin iki oscar ödüllü başrol oyuncusu hakkındaki iddialar nedeniyle dizinin yapımını durdurdu.

Dizinin altıncı sezonu için başlanan çekimlerin durdurulduğu bildiriliyor.

Image caption Spacey Londra'nın 200 yıllık Old Vic tiyatrosunda 11 yıl sanat yönetmenliği yaptı

'Samimi olarak özür dilerim'

Londra'daki Old Vic tiyatrosunun bir çok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin bu tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söyledi.

Cavazos Facebook'a koyduğu notta "30 yaşın altında bir erkek olmak Spacey'nin bize dokunma hakkını kendinde görmesi için yeterli oluyordu" diyor.

Kevin Spacey ise ilk taciz iddiası sonrası yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını ama anlatıldığına göre gösterdiği "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.

Uluslararası Televizyon Akademisi, cinsel taciz suçlamasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'ye, "Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü" vermekten vazgeçtiğini açıkladı.