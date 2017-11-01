İngiltere Savunma Bakanı'ndan 'uygunsuz davranış' istifası

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İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında "uygunsuz davranış iddialarının" dile getirildiği bir dönemde görevinden istifa etti.

Sir ünvanlı Fallon, istifa açıklamasında söz konusu iddialara yanıt vermedi ama "geçmişteki bazı davranışlarının bulunduğu makama uygun olmadığını" açıkladı.

Fallon, Parlamento'nun konuyu ciddiye alarak da doğru hareket ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de kararı olumlu karşıladığını açıklayarak, "Kamu görevi yapan diğer herkese örnek olması açısından da" bu istifanın önemli olduğunun altını çizdi.

'Gerekli standartların altında kaldığımı kabul ediyorum'

Savunma Bakanı Michael Fallon, istifa mektubunda, "Son günlerde bazı milletvekilleri hakkında ve benim geçmiş davranışlarım nedeniyle bazı iddialar gün yüzüne çıktı" diyerek şöyle devam etti:

"Bunların birçoğu doğru olmasa da, geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetler'in gerektirdiği yüksek standartların altında kaldığımı kabul ediyorum"

Fallon, 3 buçuk yıl süresince savunma bakanı olarak görev yapmanın da bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Michael Fallon'un istifa açıklaması, 2002 yılındaki bir yemek sırasında gazeteci Julia Hartley-Brewer'nin dizine elini koyması üzerine bu gazetecinin kendisini uyardığını sözcüsü aracılığıyla kabul etmesi sonrası geldi.

Olayı sözcüsü aracılığı ile doğrulayan Fallon, bu olay sırasında gazeteciden özür dilediğini de belirtmişti.

Julia Hartley-Brewer yaşanan olayı, "Nazik ve sakince ona bir daha kendisine dokunması halinde yüzüne yumruk atacağımı söyledim" diye anlattı.