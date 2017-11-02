İspanya, Katalan lider Puigdemont için AB çapında tutuklama emri istedi

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İspanya başsavcılık, Madrid hükümeti tarafından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont ve diğer dört Katalan lider için Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Talep, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeyi kapsıyor.

Beş Katalan siyasetçi bugün Madrid'deki duruşmaya katılmamışlardı.

Carles Puigdemont, İspanya'ya dönmesi durumunda adil yargılanma garantisinin olmadığını söylemişti.

Puigdemont'un avukatı da, Katalan liderin mahkemeye gelmesi için "ortamın uygun olmadığını" söyledi.

İspanya basınında beş kişiden bazılarının video bağlantısı yoluyla ifade vermek istediğine yönelik haberler yer alırken, Puigdemont'un avukatı Reuters haber ajansına müvekkilinin İspanyol ve Belçikalı yetkililerle işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Puigdemont ise bugün öğlen saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kafede görüntülenmişti.

Mahkemede ne yaşandı?

Öte yandan İspanyol savcılar Yüksek Mahkeme'den, görevlerine son verilen Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin ifade vermeye gelen dokuz üyesinden sekizinin, tartışmalı bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.

Bu kişiler arasında eski Katalonya Başkan Yardımcısı Vekili Oriol Junqueras, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dışişleri Bakanı Raül Romeva ve Adalet Bakanı Carles Mundo da bulunuyor.

Dokuzuncu kişi olan Eski Katalonya Ticaret Bakanı Santi Vila için ise 50 bin euro kefalet bedeli belirlendi. Vila, Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylaması öncesi istifa etmişti.

Katalan liderlere henüz resmi bir suçlama yöneltilmiş değil.

Dosyalarına bakan yargıç, soruşturma boyunca hapsedilip hapsedilmemelerine karar verecek. Soruşturmanın sonunda dava açılması da yargıcın karar vereceği bir konu.

Mahkeme liderlere, "verdikleri zarar" karşılığında 6,2 milyon Euro ödemek için 3 gün tanıdı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'de ifade veren dokuz Katalan yetkili isyan, ayaklanmaya teşvik ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımıyla suçlanıyordu.

Telif hakkı AFP Image caption Mahkeme binasının önünde Katalan liderleri destekleyen ve protesto eden gruplar toplandı

İspanya, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan referandumun buna rağmen düzenlendiği 1 Ekim'den beri anayasal bir krizle karşı karşıya.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya'nın özerk yönetimini askıya alma kararının meclisten çıkmasını sağlamış, Katalonya'nın bölgesel meclisini lağvederek 21 Aralık'da yeni seçim yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, Katalan siyasetçilerin mecliste bağımsızlık kararı almasının ardından gelmişti.

Katalan hükümeti, referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklamıştı.