Yağmur ormanlarında dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi

Telif hakkı Getty Images Image caption Yağmur ormanlarında son yıllarda büyük bir tahrip yaşanıyor.

Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi kapsamında, Amazon Ormanlarına 73 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor.

Brezilya'daki bu organizasyonla, yeni teknikler kullanılarak 70 bin dönümlük alanın ağaçlandırılması hedefleniyor.

Bu yeni teknikle daha dayanıklı ağaçlar ortaya çıkıyor.

Bu ağaçlandırma yönteminde, fide ekmek yerine 1 metrekarelik alana 200 farklı tohum atılıyor ve en güçlü tohum hangisiyse hayatta kalıyor; daha güçlü bir orman yapısı oluşturuyor.

Galaksimizde Dünya dışında yaşanılabilir gezegenler olsa da, bu gezegenlerden en yakını Dünya'ya yaklaşık 110 trilyon kilometre uzakta.

Dünya'nın yaşanılabilir olmasında etkisi olan ve "Dünya'nın akciğerleri" diye tanımlanan yağmur ormanları son yıllarda büyük zarar gördü.

Ağaçlandırma çalışmaları yapan Conservation International şirketi, gelecekte küresel ısınmayı engellemek için veya en azından yavaşlatmak için yeni bir projeye imza atacak.

30 bin futbol sahası büyüklüğünde

Tarihteki en büyük tropikal ağaçlandırma projesiyle önümüzdeki 6 yıl içerisinde, 73 milyon ağacın Brezilya'nın Amazon, Acre, Para, Londônia, bölgelerinde, mera yapılmak için üzerindeki ağaçlar kesilmiş 70 bin dönümlük (30 bin futbol sahası büyüklüğünde) alana dikmesi bekleniyor.

Küresel ısınmayı engellemek için Paris Konferansı'nda alınan kararda tropikal ormanların korunması hedefi konulmuştu.

Conservation International'ın Yönetim Kurulu Başkanı N. Sanjayan, "Sadece ağaçların korunması değil, hangi ağaçların korunduğu da önemli. Atmosferin temizlenmesini istiyorsak, yağmur ormanları önemli" dedi.

Ormanların azalması engellenebilirse, karbon salımı miktarı %37 oranında azaltılabiliyor.

Son 40 yılda Amazon Ormanları'nın %20'si azaldı ve gelecek 20 yılda %20'sinin daha yok olacağı tahmin ediliyor.

N. Sanjayan "Bizim ağaçlandırma tekniğimiz diğer bölgelerde de gerçekleşirse, maliyetler büyük oranda düşer" dedi.