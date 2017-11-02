Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Habur'u birlikte kontrol edelim

Telif hakkı EPA Image caption Habur'daki İbrahim halil sınır kapısının kontrolü Salı günü Türk askerleri ile Irak ordusunun ortak girişimiyle Iraklı güçlerin eline geçmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Habur'daki geçiş noktası İbrahim Halil sınır kapısını Bağdat'la birlikte kontrol etme teklifini getirdi.

Bölgeye ABD'li bağımsız gözlemcilerin de yerleştirilmesini öneren IKBY'nin Savunma Bakanlığı, "Irak anayasası çerçevesinde kalıcı bir çözüm bulunana kadar, bu sınırlı ve geçici çözüm taraflar açısından da iyi niyet göstergesi olacaktır" dendi.

Irak ordusu Salı günü sabah saatlerinde İbrahim Halil sınır geçişinin kontrolünü peşmerge güçlerinden almıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu ve IKBY'nin kontrolü altında olan tüm gümrük kapılarının kontrolünün merkezi yönetime devredilmesi gerektiği çağrısını yapıyor.

Bu hafta Irak ordusunun kontrolüne geçmeden önce İbrahim Halil sınır kapısı, 27 yuıl boyunca peşmerge kontrolünde kalmıştı.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İbrahim Halil sınır kapısında kontrolün Irak ordusuna geçmesini 'memnuniyet verici bir gelişme' olarak tanımlamış, "Bunun neticesinde biz Habur Sınır Kapısını bundan sonra kapatmayacağız. Dolayısıyla hem insani yardımlar, hem ticari mallar hem insanlar normal seyrinde gidip gelmeye devam edecekler" demişti.