Donald Trump: New York saldırganı idam cezası almalı

Telif hakkı Reuters Image caption Sayfullo Saipov, çıkarıldığı mahkemeye tekerlekli sandalyede getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü New York kentinde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının zanlısı Sayfullo Saipov'un idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı paylaştığı Twitter mesajında, "New York teröristi, 8 kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladığı için mutluydu ve hastane odasına IŞİD bayrağı asmak istediğini söyledi. İDAM CEZASI ALMALI!" dedi.

ABD'nin New York eyaletinde idam cezası yürürlükte değil. Eyalette son idam cezası 1963 yılında infaz edilmişti.

Dün mahkemeye çıkarılan Özbek asıllı Sayfullo Saipov'a, 'terör saldırısı' suçlaması yöneltildi.

29 yaşındaki Saipov, Salı günü Manhattan bölgesinde kullandığı kamyonu yayaların üzerine sürmüş ve 5'i tatildeki Arjantinli arkadaşlar olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saipov daha sonra New York polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saipov hakkında hazırlanan iddianamede neler var?

Saldırıyı iki ay önceden planladı.

Sokakların kalabalık olduğu Cadılar Bayramı gününü özellikle seçti.

Kullandığı kamyona IŞİD bayrakları asmayı düşündü ancak dikkatleri üzerine çekeceği için vazgeçti.

Emniyet yetkilileri telefonunda 90 adet IŞİD propaganda videosu buldu.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin konuşmalarından etkilendiğini söylüyor.

New York Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı John Miller ise düzenlediği bir basın toplantısında "IŞİD'in sosyal medyada paylaştığı saldırı talimatlarını ve yöntemlerini harfiyen takip etmiş gibi gözüküyor" demişti.

Saipov'un yakalanmasının ardından aranan bir diğer Özbek vatandaşı olan Mukhammadzoir Kadirov'un da FBI tarafından sorgulandığı ifade edildi.