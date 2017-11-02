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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri PKK'lılarla çatışmaya girdi. Genelkurmay Başkanlığı çatışmada altı askerin ve iki korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çıkan çatışmada iki askerin ise yaralandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında 5 PKK'lının ise çatışmada öldürüldüğü ifade edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada 23-30 Ekim tarihleri arasında güneydoğu bölgesinde düzenlenen operasyonlarda son bir hafta içerisinde 19 PKK'lının öldürüldüğünü açıklamıştı.

Muş, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 13 PKK'lının teslim olduğu da belirtilmişti.