Mısır'da evlenmeden önce seksten ve evlilik dışı çocuktan bahseden TV sunucusuna hapis

Telif hakkı Al Nahar TV Image caption Doaa Salah bekar anneler hakkında konuştuğu televizyon programına hamile görünümünde çıktı

Mısır'da bir televizyon sunucusu, geleneksel evlilikler dışında farklı şekillerde hamile kalmaktan ve evlilik öncesi seksten bahsettiği için 3 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Al-Nahar TV'de program yapan Doaa Salah, izleyicilere evlenmeden önce seks yapmayı düşünüp düşünmediklerini sormuştu.

Salah ayrıca çocuk yapmak isteyen kadınların bir erkekle kısa süreli evlenip hamile kaldıktan sonra boşanabileceğini söylemişti.

"Toplum ahlakına zarar vermek" suçundan hüküm giyen Salah'ın 10 bin Mısır poundu (yaklaşık 2170 TL) da para cezası ödemesi gerekecek.

İspanyol EFE ajansına göre Mısırlı yetkililer, programda anlatılan fikirlerin "Mısır'daki yaşam tarzının dokusunu tehdit ettiğini" söyledi.

3 ay uzaklaştırılmıştı

Programın ardından 3 ay boyunca sunuculuktan uzaklaştırılan Salah'a bu nedenle dava açılmıştı.

Salah, programında kadınların kısa süreli evlilik yapıp kendisini hamile bırakmasını kabul etmesi için erkeklere para ödeyebileceğini söylemiş ve Batı ülkelerinde kullanılan fakat Mısır'da kabul görmeyen sperm bağışı uygulamasından bahsetmişti.

Mısır'da evlilik öncesi seks, genellikle kabul edilemez bir eylem olarak görülüyor.

Salah'ın ise davayı temyize götürme hakkı var.