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Mısır'da bulunan Büyük Giza Piramitleri'nin en büyüğü ve en eski olanı Büyük Piramit olarak bilinen Keops Piramidi'nin ortasında yolcu uçağı büyüklüğünde bir boşluk keşfedildi.

Fransa ve Japonya'dan bilim insanlarının açıkladığı ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bulunan boşluk Piramitler'in gizemini artırırken bazı Mısır bilimciler ise boşluğun Piramitler'in nasıl yapıldığını ortaya koyabileceğini söylüyor.

İki yıl boyunca yapılan araştırma sonucunda bulunan boşluğa henüz ulaşılamadığı için içinde bir şey olup olmadığı bilinmiyor.

Buluşun yapılmasını sağlayan ve 'elektron benzeri bir temel parçacık, atom altı parçacık' olarak bilinen müonlara dayanan teknoloji kaya parçalarının içindeki yoğunluğun keşfedilmesini sağlıyor.

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Röntgen benzeri bir işlem gibi tanımlanabilen müon teknolojisinin ardından bir minyatür robot veya drone gönderilecek boşluğa dair daha çok bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Büyük Galeri'nin hemen üzerinde

MÖ 2589-2566 yılları arasında, Firavun Keops zamanında inşa edilen Büyük Piramit'te, "kral odası", "kraliçe odası" ve Büyük Galeri'nin yanı sıra "Büyük Boşluk" olarak adlandırılan yeni keşifle beraber dört adet boşluk bulunduğu şimdilik biliniyor.

Büyük Boşluk'un ise Büyük Galeri'nin hemen üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Telif hakkı PA Image caption Büyük Boşluk'un yatay olarak görülen Büyük Galeri'nin hemen üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

200 koltuklu bir yolcu uçağı ya da ABD'de bulunan Özgürlük Anıtı büyüklüğünde olduğu aktarılan en az 30 metre uzunluğundaki "Büyük Boşluk", 4.500 yıldır hiçbir şekilde ellenmemiş bir vaziyette duruyor.

Büyük Piramit'te 19. yüzyıldan beri yapılan en büyük keşif olan boşluğa dair bilim insanları, Büyük Piramit'te başka boşlukların olduğunu tahmin ettiklerini ama hiç bu kadar büyüğünü düşünmediklerini söylüyor.

Yapım sırrını aydınlatır mı?

139 metre uzunluğunda ve 230 metre genişliğinde olan Keops Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair net bir bilgi yok.

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Ancak Telegraph gazetesine konuşan Cambridge Üniversitesi'nin Arkeoloji ve Mısır Bilimi bölümlerinde kıdemli akademisyen olan Dr. Kate Spence'e göre Büyük Boşluk'un Mısırlıların Piramitler'in yapımında kullanılan büyük kayaların içeri nasıl sokulduğunu açıklayabilir:

"Bu buluş gerçekten çok heyecan verici, bir nevi gizli bir bölüm.

"Bunun piramidin merkezine büyük kayaları taşımak için kurulan eğimli rampa olduğunu ve daha sonra inşaatçıların burayı mühürlediğini düşünüyorum. Oryantasyonu kayaların dengesini dağıtan bölümün üzerindeki granit çatı direklerine doğru gidiyor.

"Bu gizli bir defin odası kadar kulağa heyecanlı gelmese de içeride rampa kullanıldığına dair ilk kanıt olabilir, bu da bize büyük kayaların nasıl konumlandırıldığına ve piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair önemli bir bilgi verebilir."