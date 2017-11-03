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Hollanda ve Belçikalı aşırı sağcı liderler Geert Wilders ile Filip Dewinter, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek ilçesine yapacakları ve "İslami safari" adını verdikleri ziyareti, yoğun tepkiler üzerine iptal etti.

Belçika'daki aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi Dewinter'in sözcüsü, "Yasaları ihlal etmek istemiyorsak, planlarımızı gerçekleştiremeyiz" dedi.

Aşırı sağcı iki lider, 13 Kasım 2015'de yaşanan Paris saldırılarının yıldönümü öncesinde, saldırganların yetiştiği Brüksel'e bağlı Molenbeek ilçesini ziyaret etme kararı almıştı.

Wilders ve Dewinter, "Avrupa'daki Gazze sınırı" adını verdikleri Molenbeek'e yapacakları ziyarete "İslami safari" adını vermişti.

Telif hakkı AFP Image caption Flaman Çıkarı lideri Dewinter

'Gerekirse gözaltına alın' emri

Molenbeek Belediyesi Başkanı Françoise Schepmans, Hollanda ve Belçikalı aşırı sağcı liderlerin, 3 Kasım Cuma günü yapacakları ziyaretin "kamu güvenliği için tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Schepmans, bu nedenle Wilders ve Dewinter'in ilçe sınırları içinde yapacağı her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

Molenbeek Belediye Başkanı, polise gerektiğinde aşırı sağcı liderleri gözaltına alma emri verdi.

Aşırı sağcı liderlerin ziyaretine bir yasak da Brüksel Belediye Başkanı Phillippe Close' den geldi.

Close, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, ırkçı söylemlere göz yummayacakların vurguladı. "Bay Wilders'in ırkçı nefret mesajlarını Brüksel topraklarında yaymasını istemiyoruz" dedi.

Bu tepkiler üzerine aşırı sağcı iki lider, Molenbeek ziyaretini iptal ettiklerini açıkladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Aşırı sağcı liderler, "Avrupa'daki Gazze şeridi" diye tanımladıkları Molenbeek'e yapacakları ziyareti, sosyal medyadan "İslami Safari" diye duyurmuşlardı.

'Molenbeek şeriat bölgesine döndü'

Dewinter'in sözcüsü, "2017 yılındayız ve İslamı eleştiren halk temsilcilerinin işlerini yapması yasaklandı" diye konuştu.

Flaman Çıkarı Partisi lideri Dewinter, Twitter mesajında Brüksel ve Molenbeek'in "şeriat bölgeleri haline geldiğini" savunarak, belediye başkanlarını "işbirlikçilikle" suçladı.

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders de, belediye başkanlarının kararını, "kapitülasyon yasası" diye değerlendirdi. Wilders, "Molenbeek İslam devleti. İslam ve terör serbest, parlamenterlere yasak" görüşünü dile getirdi.

Aşırı sağcı iki lider, bugün federal parlamentoda bir basın toplantısı düzenleyecek.