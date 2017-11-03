Kevin Spacey: İngiltere'de cinsel saldırı iddiasına soruşturma

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Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında, İngiltere'de yaşandığı öne sürülen bir cinsel saldırı olayıyla ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

The Sun gazetesi, Londra'da yaşandığı iddia edilen taciz olayı ile ilgili bir kişinin polise başvurduğunu duyurdu.

Londra polisi, 2008 yılında yaşandığı öne sürülen bir olayla ilgili kendilerine başvuru yapıldığını doğruladı. Ancak bu kişinin Kevin Spacey olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Emniyet sözcüsü olay zamanı 23 yaşında olduğunu açıklayan bu kişinin ifadesinin alındığını ama şikayetle ilgili gözaltı yapılmadığını söyledi.

58 yaşındaki Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddialarının artması sonrası Perşembe günü yaptığı açıklamada, tedavi olacağını duyurmuştu.

8 kişi daha ünlü aktöre taciz suçlaması yöneltti

Ödüllü popüler dizi House of Cards'ın ekibinden adlarını vermeyen 8 kişi de ünlü aktöre taciz suçlaması yöneltti. Vulture adlı internet sitesine konuşan bir diğer kişi ise "Spacey evinde bana tecavüz etmeye çalıştı" dedi.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla CNN televizyonuna konuşan House of Cards ekibinden 8 kişi Kevin Spacey'nin sette genç erkekleri "ağına düşürmeye çalıştığını" söyledi.

Ekiptekiler sözlü şekilde ve sarkıntılık yaparak tacizde bulunduğunu söyledikleri Spacey'yi ayrıca "zehirli bir ortam yaratmakla" suçladı.

House of Cards'ın yine adı açıklanmayan bir yapım asistanı da, Spacey'nin kullandığı arabayla sete gelirlerken kendisini uygunsuz şekilde dokunarak taciz ettiğini belirtti.

Asistan, "Şok olmuştum. Dizideki rolü bakımından çok güçlü biriydi, ben ise hiyerarşinin en altlarıydaydım" dedi ve ünlü aktörün kendisine daha sonra bir kez de çekim sırasında eşyalarını koyduğu karavanda sarkıntılık yaptığını söyledi.

Dizide çalışan diğer kişiler de bu ifadeleri destekleyerek Spacey'nin birlikte çalıştığı birçok insanı sık sık taciz ettiğini ve onlara dokunduğunu söylediler.

Tecavüz girişimiyle de suçlandı

Kevin Spacey'e yönelik bir diğer iddia da Vulture adlı internet sitesinde adını açıklamayan bir erkek tarafından dile getirildi.

12 yaşındayken Spacey'nin verdiği bir oyunculuk kursuna katıldığını söyleyen bu kişi, iki yıl sonra aktörle aralarında cinsel ilişki başladığını anlattı, "15 yaşına geldiğimde Spacey evimde bana tecavüz etmeye çalıştı bunun üzerine ilişkimize son verdim" dedi.

Apacey ilk olarak geçen hafta sonu Amerikalı aktör Anthony Rapp tarafından suçlanmış, Rapp 1984 yılında kendisi henüz 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini söylemişti.

Telif hakkı AFP Image caption İlk suçlama oyuncu Anthony Rapp'ten gelmişti

Ardı arkası kesilmeyen iddialar ve suçlamalar

İki Oscar ödülü sahibi ünlü aktör bu iddiaya özür dileyerek yanıt verdiyse de, hakkında hafta boyunca başka iddialar da dile dile getirildi.

Londra'daki prestijli Old Vic Tiyatrosu'nun birçok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında kendisi de dahil genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söyledi.

Image caption Spacey 11 yıl Old Vic tiyatrosunun sanat yönetmenliğini yapmıştı

Daha sonra da Amerikalı film yapımcısı Tony Montana, yıldız oyuncunun kendisine Los Angeles'ta bir barda kendisine elle sarkıntılık yaptığını iddia etti. Montana olay sonrasında 6 ay süresince "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığını da belirtti.

Kevin Spacey iddiaların birer birer gündeme gelmesi üzerine yaptığı son açıklamada oyunculuğa bir süre ara vereceğini ve tedavi göreceğini söylemişti.

Buna karşılık Spacey'nin eşcinsel olduğunu da açıklamasına, taciz ve çocuk tacizi konusunu cinsel yönelime bağladığını söyleyen kesimler tarafından sert tepki gösterilmişti.

Netflix ne yapacak?

House of Cards'ın yayıncısı Netflix ve yapım şirketi iddialar üzerine ortak bir açıklama yaparak diziyi 6. sezonda noktalayacaklarını ve çekimlerin belirsiz bir süre için askıya alındığını bildirmişlerdi.

İddiaların büyümesi üzerine şirket şovun çekildiği sete bir temsilci gönderdiğini de açıkladı.

Netflix'in son açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bize sadece 5 yıl önce meydana gelen bir olay bildirildi, ve haberdar olduğumuz andan itibaren hızla çözümlendi. Salı günü MRC (yapımcı şirket) ile birlikte yapımı durdurduk. Bunun dışında sette meydana gelen Kevin Spacey bağlantılı başka olaylar hakkında bilgimiz yok. Saygılı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için MRC ve diğer yapımcı ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Yapım şirketi MRC ise, yeni iddialar karşısında çok kaygılı olduğunu kaydederek, isteyenin ismini vermeden arayabileceği bir telefonla şikayet hattı kurduklarını, kriz danışmanları ve cinsel taciz konusunda uzman hukukçular görevlendirdiklerini bildirdi.