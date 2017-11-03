Katalan lider Puigdemont için 'AB çapında tutuklama emri'

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İspanya'da bir hakim, Belçika'da bulunan Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 eski hükümet üyesi hakkında "Avrupa çapında tutuklama emri" çıkarttı.

AFP'ye konuşan Belçika devlet savcılığından bir sözcü, "tututklama emri üzerine çalışıldığını" açıkladı.

Beş Katalan siyasetçi Perşembe günü Madrid'de gerçekleştirilen duruşmaya katılmamışlardı. Aynı duruşmada Katalan bölgesel hükümetinin 9 eski üyesi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Yerel parlamentodaki bağımsızlık oylaması öncesi istifa eden eski Katalonya Ticaret Bakanı Santi Vila ise 50 bin euro kefaletle serbest bırakılmıştı.

Haklarında soruşturma yürütülen 14 siyasetçi, "isyan", "ayaklanmaya teşvik" ve "kamu kaynaklarının kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

Madrid hükümeti tarafından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont ve diğer dört Katalan lider için çıkarılan tutuklama emri, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeyi kapsıyor.

Belçika televizyonuna Cuma günü bir demeç veren Puigdemont, Katolonya'da gelecek ay yapılabilecek bir erken bölgesel seçimde aday olabileceğini söyledi.

Carles Puigdemont, kendisinden yeni ilan edilen "Katolonya Cumhuriyeti"nin devlet başkanı olarak da bahsetti.

Puigdemont ve eski hükümet üyeleri Belçika'da, ilan ettikleri bağımsızlık ile ilgili AB nezdinde karşılık arıyor.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini de yineledi.

Bir ülke, AB çapındaki tutuklama emrini, "eğer iade sonucu şüphelinin insani haklarının zarar göreceğinden endişe ediyorsa" uygulamayabilir.

Tutuklama emri çıkarılan diğer isimler:

Meritxell Serret, eski tarım bakanı

Antoni Comín, eski sağlık bakanı

Lluís Puig, eski kültür bakanı

Clara Ponsatí, eski eğitim bakanı

Telif hakkı Getty Images Image caption Katalan bağımsızlık yanlıları Perşembe günü İspanyol mahkemesinin aldığı tutuklama kararları sonrası sokağa çıkmıştı.

Anayasal kriz

İspanya, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan referandumun buna rağmen düzenlendiği 1 Ekim'den beri anayasal bir krizle karşı karşıya.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya'nın özerk yönetimini askıya alma kararının meclisten çıkmasını sağlamış, Katalonya'nın bölgesel meclisini lağvederek 21 Aralık'da yeni seçim yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, Katalan siyasetçilerin mecliste bağımsızlık kararı almasının ardından gelmişti.

Katalan hükümeti, referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklamıştı.