Kerkük'te çifte intihar saldırısı: En az beş ölü

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Irak'ta Bağdat ve Erbil arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Kerkük kentinde düzenlenen intihar saldırısında en az beş kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.

İçişleri Bakanlığı, saldırıların Kerkük'ün merkezindeki Atlas Caddesi üzerinde yer alan bir Şii camiini hedef aldığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı ise saldırıların, Mukteda El Sadr liderliğindeki milis gücü, Saraya El-Salam (Barış Tugayları) tarafından kullanılan eski emniyet müdürlüğü yakınlarında gerçekleştiğini söyledi.

Saraya El-Salam, Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) çatısı altında yer alıyor.

Güvenlik kaynağı, 15 dakika arayla gerçekleştirilen saldırılardan ilkinin bomba yüklü araçla ikincisinin ise intihar yeleğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Kerkük'ün yönetimi, Irak güçlerinin Ekim ayında gerçekleştirdikleri operasyon ardından Kürt güçlerden merkezi Bağdat hükümetine geçmişti.

Operasyona Irak ordusunun yanında Haşdi Şabi de katılmıştı.