Paradise Belgeleri: Zenginler ve siyasetçilerin offshore sırları

Telif hakkı EPA

Paradise Papers - Paradise Belgeleri olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkardı.

Kamuoyuna sızan belgelerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bazı offshore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar var.

Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının Malta'daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da, sızan belgelerde yer alıyor.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uygulamakla yükümlü olan bir şirkette de hissesi olduğunu gösteriyor.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) 13.4 milyon belgeden oluşuyor. Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma.

Geçen yılki Panama Belgeleri'nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. BBC'nin Panorama Programı da, belgeleri araştıran 100 medya grubu arasında.

Telif hakkı Getty Images Image caption Belgelerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Rusya yaptırımlarına tabi bir şirkette hissesi olduğu görülüyor.

İngiltere Kraliçesi'nin bağlantısı ne?

Kraliyet ailesinin varlıklarını yöneten Lancaster Dükalığı'nın, Kraliçe'nin fonlarından 13 milyon doları Cayman Adaları ve Bermuda'da offshore yatırım olarak kullandığı ortaya çıktı.

Kraliçe'nin işlemlerinde herhangi bir yasadışılık iddiası getirilmiyor. Kraliçe'nin vergi kaçırdığına ilişkin bir suçlama da yok. Ancak kraliyet ailesinin offshore yatırım yapmış olması, ülkede tartışma başlattı.

Kraliçe'nin İngiliz rent-to-buy (önce kirala, sonra satın al) şirketi Brighthouse'da da küçük yatırımları olduğu görüldü. Brighthouse daha önce 17.5 milyon sterlin borçla batmış, yoksulları sömürmek ve 6 bin kadar insanı işlerinden etmekle suçlanmıştı.

Lancastar Dükalığı yetkilileri, fonlarla ilgili kararların kendilerini bağlamadığını, Kraliçe'nin ise kendi adına yapılan yatırımlarla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Oysa şirket daha önce yaptığı açıklamada "Kraliçe'nin itibarını zedeleyecek tüm eylemlerden" kaçınacağı sözünü vermişti.

Telif hakkı ICIJ Image caption ICIJ, sızan offshore belgelerin paylaşıldığı internet sitesinde Yıldırım kardeşler için bu görselleri kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın oğullarının Malta'daki şirketleri belgelerde

Belgelerden, Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın Malta'da Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı şirketleri olduğu anlaşılıyor.

Hawke Bay Marine Nisan 2004'te, Black Eagle ise Ocak 2007'de, deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş.

Ekim 2017'den bu yana iki şirketin aktif olduğu da belgelerdeki ayrıntılar arasında.

Şirketlerin kurulduğu tarihlerde Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ulaştırma bakanıydı.

Belgelere göre, Erkam Yıldırım en büyük hissedar ve her iki şirketin de direktörü.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Erkam ve Bülent Yıldırım'ın Türkiye'deki yayın ortağı Cumhuriyet gazetesi ile birlikte yaptıkları yanıt talebine karşılık vermediğini söyledi.