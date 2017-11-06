ABD'nin Teksas Eyaleti'nde kilisede saldırı: En az 27 ölü

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ABD polisi, Teksas Eyaleti'ndeki bir kilisede düzenlenen saldırıda en az 27 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırı San Antonio kentinin güneydoğusundaki Sutherland Springs'te bulunan bir Baptist kilisesinde gerçekleşti.

Emniyet yetkilisi Albert Gamez Jr., Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada 20'nin üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

ABD medyasının aktardığına göre yerel saatle 11.00 civarında kiliseye giren saldırgan etrafa ateş açtı. Saldırgan, daha sonra polis tarafından vuruldu.

Bir kasaba sakini kilisedeki ayine genelde yaklaşık 50 kişinin katıldığını söyledi. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtiliyor.

Polis ile birlikte Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de olay yerinde inceleme yapıyor.

Saldırganın, olayı gerçekleştirme nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yurtdışı gezisindeki ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan attığı twette olayı takip ettiğini belirtti.

San Antonio'daki yerel gazetenin muhabiri Max Massey, olay yerindeki ailelerin görüntülerini paylaştı.

@MaxMasseyTV tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Families in tears wait to see if their family and friends are safe. Praying for the safety of all those involved. pic.twitter.com/yjzK7lZJ1S — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 Kasım 2017

Massey'nin dinlediği görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan birkaç kez silahını yeniden doldurdu.

New York'ta da geçtiğimiz hafta bir saldırı gerçekleşmiş, kent 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana en ölümcül terör saldırısıyla karşılaşmıştı. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de yayınlanan Boston Globe gazetesinin haberine göre, bu yıl ülkede gerçekleşen ve kitlesel silahlı saldırıların sayısı 307'ye ulaştı.