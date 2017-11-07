ABD'ye direnen Güney Kore köyü

ABD Başkanı Donald Trump, 12 günlük Asya turu kapsamında bugün Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Trump'ın gündemindeki başlıca konu Kuzey Kore'nin nükleer testleri.
ABD Başkanı'nın Güney Kore'ye konuşlandırılan THAAD füze savunma sistemleri nedeniyle yer yer protestolarla da karşılaşması bekleniyor.
Trump'ın ziyaretini BBC Türkçe için Göktay Koraltan takip ediyor.
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