Sia şantaj yapan paparazziye çıplak fotoğrafıyla yanıt verdi

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Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Sia Furler, çıplak fotoğraflarını satmaya çalışan paparazziye çıplak fotoğrafını kendisi yayımlayarak yanıt verdi.

Performanslarında ve videolarında yüzünü maskeyle ya da perukla gizlemeye çalışarak özel hayatına önem veren Sia, 3,39 milyon takipçisinin olduğu hesabından, "Anlaşılıyor ki biri çıplak fotoğraflarımı hayranlarıma satmaya çalışıyor. Paranızı harcamayın, işte burada bedavaya bulabilirsiniz. Her gün Noel!" açıklamasında bulundu.

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Yakın zamanda bir Noel albümü piyasaya sürecek olan şarkıcının 15 fotoğrafının kime ve nasıl satılmaya çalışıldığı bilinmiyor.

Binlerce kez paylaşılan Sia'nın gönderisine hayranları da büyük destek verdi.

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Rihanna, Beyoncé, Katy Perry ve Adele gibi dünyanın en çok dinlenen müzisyenlerine şarkı sözleri yazsa da Sia'nın ünden kaçtığı biliniyor.

Çok uzun zaman boyunca çocuk dansçı Maddie Ziegler, Sia'nın yerine performanslarında ve video kliplerinde yer almıştı.

Sia, 2013 yılında ise Billboard dergisi için kaleme aldığı 'Ün Karşıtı Manifestom' adlı yazısında, "Eğer ünlü olmayanlar ünlü olmanın nasıl olduğunu bilseler asla ünlü olmak istemezlerdi" demişti.