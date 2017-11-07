Sicilya'daki seçimlerde Berlusconi'nin geri dönüşü

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İtalya'nın Sicilya adasında geçen Pazar günü yapılan bölgesel seçimler, gelecek Mart'ta yapılması beklenen genel seçimler öncesinde eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin gücünü yeniden kazandığını gösterdi.

Sicilya'da yapılan seçimlerde 4.6 milyon seçmenin yüzde 46.7'si oy kullandı. Dün akşam açıklanan sonuçlara göre Berlusconi'nin liderliğindeki Haydi İtalya'nın (FI) diğer sağ partilerle ortak adayı Nello Musumeci, oyların yüzde 39.8'ini alarak seçimi kazandı. Musumeci'nin en yakın rakibi olan 5 Yıldız Hareketi'nin adayı Giancarlo Cancelleri yüzde 34,7 oy aldı. İktidardaki Demokratik Parti'nin (PD) başını çektiği merkez solun adayı ise yüzde 18,7'de kaldı.

Bu sonuçlar, gelecek Mart ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde Berlusconi ve sağın yükselişinin, iktidar partisi PD ve merkez solunsa büyük bir kriz yaşadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bugünkü gazetelerin manşetlerine de Berlusconi'nin geri dönüşü ve PD'deki kriz damgasını vurdu.

Corriere della Sera gazetesi bugün, "Merkez sağ kazandı, PD krizde" manşetiyle çıktı.

La Repubblica da "Sicilya'da Berlusconi 5 Yıldız'ı alt etti. Demokratik Parti'de Renzi (parti lideri) karşıtı cephe genişliyor" başlığını kullandı.

Il Messaggero, "Merkez sağ geri döndü, PD krizde" dedi.

Il Manifesto ise PD'nin lideri Renzi ve Sicilya'daki adayı Fabrizio Micari'nin fotoğrafının üzerine "Muhteşem yenilgi" manşetini attı.

Öte yandan, seçmenlerin yarıdan fazlasının oy vermediğine de dikkat çekildi. Avvenire gazetesi bu veriden hareketle, "Yarım zafer" başlığını kullandı.

Berlusconi'den zafer konuşması

Sicilya'daki seçimlerin galibi olarak görülen Silvio Berlusconi sonuçların belli olmasının ardından Facebook'ta yayınladığı videoda bu zafer için Sicilyalılara teşekkür etti. "Benim çağrıma kulak verdikleri için Sicilyalı seçmenlere kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" diyen Berlusconi, genel seçimlerde de aynı sonuç için çalışacağını belirterek şöyle devam etti:

"Sicilya eylem devrimini seçti, liberal devrimi seçti. Sicilya'nın 5 Yıldız Hareketi'nin eline düşmesini engelledik. Sicilya'nın, hayatlarında hiçbir şey yapmamış, apartman bile yönetmemiş kişilerin, hiç çalışmamış kişilerin eline geçmesini engelledik. Aynı mücadeleyi gelecek aylarda İtalya'nın tamamı için de vereceğiz."

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Sicilya, yüksek işsizlik ve borç oranı ile, Avrupa'ya kaçan göçmenlerin ilk duraklarından biri olması nedeniyle toplumsal sorunların siyasi seçimlere etkisinin test edildiği bir laboratuvar işlevi görüyor.

İktidarın büyük ortağı, merkez soldaki Demokratik Parti'ye, bu sorunların çözümünde yetersiz kaldığı ve parti lideri Matteo Renzi'nin parti içinde bölünmelere yol açtığı gerekçesiyle eleştiriler geliyor. Geçen yıl Aralık ayında anayasa reform referandumuna giden Renzi, referandumu kaybetmesinin ardından başbakanlık koltuğunu bıraksa da parti liderliği görevini sürdürüyor.

Berlusconi ise 2013'te vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyet nedeniyle genel seçimlerde aday olamıyor. Ancak Berlusconi, adaylıktan men cezasının iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkemenin genel seçimlerden önce kararını açıklaması bekleniyor. Berlusconi aday olamasa bile Haydi İtalya partisi lideri olarak aktif kampanya yürütmesi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi ve İtalya'nın Kardeşleri partileri ile ittifak halinde partisini genel seçimlere sokacağı tahmin ediliyor.

İtalya'nın yeni seçim yasası ve mevcut siyasi dengeler, seçimlere ittifak olarak giren gruplara avantaj tanıyor. Bu yüzden, herhangi bir partiyle ittifak kurmaya yanaşmayan 5 Yıldız Hareketi'nin iktidara gelme şansı, seçimlere ittifak kurarak giren merkez sağ ve merkez sol partilere göre daha az görülüyor. Ancak mevcut tabloda hiçbir parti ya da ittifakın tek başına iktidar için yeterli oy oranına ulaşması mümkün görünmüyor.