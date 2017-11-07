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Hollanda'da Sayıştay tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ailelerin gelir düzeyi ve etnik kökenleri, çocuklarının okuldaki başarısını doğrudan etkiliyor.

Her ikisi de yüksek eğitimli ve iş sahibi batılı ebeveynlerin çocukları, düşük gelirli ve Batılı olmayan ailelerin çocuklarına oranla okulda daha başarılı.

Sayıştay'ın Amsterdam'daki yoksulluk politikaları üzerine yaptığı araştırma, "yerli ve batılı olmayan göçmen aileler" arasındaki gelir farklılığının, çocukların eğitiminde uçuruma yol açtığını ortaya koydu.

Batılı, yüksek eğitimli ve iş sahibi ailelerin çocuklarının yüzde 67'si, herhangi bir gecikme olmadan eğtimlerini tamamlayabiliyor.

Batılı ancak gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarında başarı oranı yüzde 54. Ancak, batılı olmayan ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarından sadece yüzde 35'i sınıfta kalmadan ya da herhangi bir sorun yaşamadan okuldan mezun olabiliyor.

Araştırmaya göre, Batılı ve yüksek eğitimli ailelerin çocukları, yoksul göçmen çocuklarının iki katı daha başarılı.

Sayıştay Başkanı Jan de Ridder, farklılığın dikkat çekici boyutta büyük olduğunu belirterek, "Yani paranın bir önemi var" dedi.

Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Arjan Vligenthart ise eğitimdeki bu büyük uçurumu, "günümüzün en önemli sosyal sorunlarından biri" olarak değerlendirdi.

Etkinliklere ücretsiz erişim

Sosyalist Partili politikacı, "Bu bana dokunuyor. Zaten olan gene istediğini elde ediyor. Ama olmayan yine kaybetmeye devam ediyor" diye konuştu.

Amsterdam Belediyesi, düşük gelirli ailelerin çocuklarına düzenli yardım yapıyor. Araştırmaya göre, yardım politikası çocukların okuldaki başarısına olumlu katkı sağlıyor.

Çocuklar yardım sayesinde kitap satın alabiliyor ya da ev ödevlerine destek amaçlı kullanabiliyor. Yoksul öğrenciler, belediye tarafından verilen verilen "City Pass" adlı kartla da, bir çok kültürel etkinlikten ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Sayıştay Başkanı de Ridder'e göre bu düzenlemeler yoksul ailelerde huzurun sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Çünkü Sayıştay araştırması, düşük gelir ve borçlardan kaynaklanan gerilim nedeniyle evde yaşanan sorunlar nedeniyle yoksul çocukların okulda daha başarısız olduğunu ortaya koyuyor.

Sayıştay raporunda, hükümet politikaları da eleştirilidi. Amsterdam'daki yoksullukla mücadele için 2016 yılında 21 milyon euro bütçe ayrıldığına işaret edilen raporda, hükümetin tasarruf önlemleri nedeniyle bunun sadece 12 milyonunun kullanılabildiği vurgulandı.

Raporda, belediyenin de yoksullar için ayrılan bütçeyi zaman zaman başka amaçlar için kullandığına da dikkat çekildi.