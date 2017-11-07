Komünizmin sembolü Orak-Çekiç'in tarihi

Orak-Çekiç tarihin en bilindik amblemlerinden biri. Bolşevikler bu amblemi Rus Devrimi sırasında kullanmaya başladı. Peki anlamı ne ve nereden geliyor?

Vladimir Lenin iktidara geldiğinde bir amblem yarışması düzenlendi. Kazanan amblemde bir orak, bir çekiç ve bir de kılıç bulunuyordu.

Amblem, Bolşevik Devrimi'nin bir parçası olan sosyal grupları temsil ediyordu. Ancak Lenin, fazla saldırgan bulduğu kılıcın sembolden çıkarılmasını istedi.

Arkada Aleksander Bogdanov'un ütopik romanı "Kızıl Yıldız"dan esinlenen 5 köşeli yıldızın, Marksist Enternasyonal'ın 5 kıtasını temsil ettiğini söyleyenler de var.

Devrim sanatı da çekiçi tutan kişiyi erkek, orağı tutanı da kadın olarak resmediyor. Erkek sanayi, makina, şehir ve geleceği temsil ederken, kadın da tarım, yiyecek ve doğurganlıkla özdeşleştiriliyor. Bu, toplumun okuma yazma oranı düşük kesimlerine devrim fikirlerini aşılamanın resmiydi.

Kızıl bir bayrağın üzerine işlense de amblemin tarihi aslında 1789 Fransız Devrimi'ne kadar uzanıyor. Paris Komünü, de aynı sembolleri işçi sınıfını temsilen kullanmıştı.

İşte Sovyetler Birliği bayrağı böyle oluştu.