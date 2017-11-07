Paradise Papers: Prens Charles'ın off-shore yatırımları ortaya çıktı

Telif hakkı Getty Images Image caption Kraliçe Elizabeth'ten sonra bu defa Prens Charles'ın yatırımlarına ilişkin detaylar, "Vergi cenneti" olarak da adlandırılan off-shore finans dünyasına ışık tutan Paradise Papers'da.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri), Kyoto Protokolü gibi iklim değişikliği anlaşmalarına ilişkin değişiklikler yapılması için uzun yıllardır kampanya yürüten Prens Charles'ın, bu değişiklikten çıkar sağlayacak bir şirkete off-shore yatırımına ilişkin detayları ortaya çıkardı.

Cornwall Dükü Prens Charles, iklim değişikliğiyle mücadele için imzalanan iki anlaşmada düzenleme yapılması için çağrıda bulunuyordu.

BBC Panorama'nın da incelediği belgelerde, Cornwall Dükalığı'nın anlaşmadaki olası bir değişiklikten çıkar sağlayacak Bermuda'daki Sustainable Forestry Management Ltd adlı şirketin 113 bin 500 dolar değerindeki hisselerini 2007 yılında gizlice satın aldığına dair ayrıntılara ulaştı.

Belgelere göre Dükalık Cayman Adaları'ndaki Coller International Partners şirketinin yönettiği dört fona da yatırım yaptı.

Cornwall Dükalığı bu yatırımlarla doğrudan ilgilerinin olmadığını söylerken, Prens Charles'ın kamuoyundan gizli bu eylemlerinin 'çıkar çatışması' olduğu görüşü paylaşıldı.

Çevresel politikalarda değişiklik

Prens Charles uzun süredir iklim değişikliği anlaşmalarında düzenleme yapılmasını savunuyor. Bu düzenlemeler, karbon emisyon kredilerinin Kyoto Protokolü ile AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne dahil edilmesi yönünde.

Kyoto protokolü, küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarını (emisyon) her ülke için belirli kotalarla sınırlayarak bu gazlara ticari bir değer kazandırdı. Salınım kotalarını aşmamak için şirketler, başka şirketlerden karbon kredisi satın alıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Prens Charles'ın kampanyası, Kyoto Protokolü görüşmelerinden de önce başlamıştı.

Belgelerde geçen Sustainable Forestry Management da, bir karbon emisyon kredisi şirketi.

Offshore yatırımların bu gibi bir düzenlemeden çıkar sağlayacak bir ticaret şirketiyle bağlantılı olması da, soru işaretlerine neden oluyor.

Prens Charles, Sustainable Forestry Management'ın direktörüyle de yakın arkadaş.

'Çıkar çatışması'

BBC'ye konuşan İngiliz Kamusal Hayat Standartları Komitesi'nin eski başkanı Alistair Graham "Böylesine etkin ve önemli rolü olan birinin bu derece ciddi bir çıkar çatışmasına düşmüş olması talihsizlik" diye konuştu.

Graham'a göre, Prens Charles'ın iklim değişikliği ile mücadele söylemleri ile bu yatırımları çelişiyor.

Image caption BBC Panaroma'nın Paradise Papers'ta ulaştığı detaylar

Ancak bu yatırımları yasadışı olmadığı gibi, Prens Charles'ın vergi kaçırdığına ilişkin bir iddia da bulunmuyor.

İddialara yanıt veren Cornwall Dükalığı sözcüsü, Prens Charles'ın "Sadece bir şirkete yatırım yapmış olabilir diye böyle bir konuda konuşmayı hiçbir zaman tercih etmediğini" söyledi.

Sözcü, Charles'ın iklim değişikliği tehdidi konusunda 30 yıldan fazladır insanları uyardığını ve bu konudaki tavrının şeffaf olduğunu, yatırımların da herhangi bir vergi avantajı sağlamadığını belirtti.