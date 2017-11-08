Telif hakkı Getty Images Image caption Suriye'nin kararı Bonn İklim Konferansı'nda açıklandı.

Suriye'nin de anlaşmaya katılacağını açıklamasının ardından, ABD Paris İklim Anlaşmasına destek vermeyen tek ülke olmak üzere.

Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyayı birleştiren bir metin.

Anlaşmanın imzalandığı 2015'te, taraf olmayan iki ülke Suriye ve Nikaragua'ydı.

ABD geçtiğimiz Haziran'da anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu, ancak Beyaz Saray yönetimi kurallar gereği 2020'ye kadar bunu yapamıyor.

Bu arada Fransız yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık'ta Paris'te yapılacak iklim zirvesine davet edilmediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir danışmanı, 100'den fazla ülkenin davet edildiği zirvenin, anlaşmayı ilerletebilmek için finans ve iş dünyasıyla "koalisyonlar inşa etmeyi" amaçladığını belirtti.

Almanya'nın Bonn kentinde 196 ülkenin temsilcisinin katıldığı iklim görüşmelerine katılan Suriye Çevre Bakanı Yardımcısı Wadah Katmavi "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Paris İklim Anlaşmasına bağlılığını vurgulamak isterim" dedi.

Anlaşmanın "mümkün olan en kısa sürede" imzalanacağını vurgulayan Katmavi, ülkesinin anlaşmadaki taahütlerini yerine getirebilmek için dış yardım arayacağını belirtti.

BM Sözcüsü Nick Nuttall da AFP ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'nin hamlesini doğruladı ve Suriye hükümetinin ilk olarak imzalı belgeleri New York'taki BM Genel Merkezine göndermesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, anlaşma ilk imzalandığında Suriye'nin uluslararası bir parya olarak görüldüğünü ve ambargolar nedeniyle Suriyeli yetkililerin Paris'e gitmesinin zor olacağını söylüyor.

Ayrıca görüşmeler, iç savaştaki çatışmaların çok şiddetlendiği bir dönemde yapılmıştı ve Suriye hükümeti anlaşmaya imza atacak konumda değildi.

Trump, geçen Haziran'da Paris Anlaşması'ndan çekildiğini duyurduğunda, "ABD'yi korumanın görevi olduğunu" ve ABD'li işletmelere dezavantajlı olmayacak yeni bir anlaşma yapmaya çalışacağını söyylemişti.

Uzmanlar, başarı şansı olabilmesi için Paris Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini söylüyor.

ABD, Avrupa ve Çin dünyanın karbon salımlarının yaklaşık yarısını üretiyor.

Paris Anlaşması'nda uzlaşılan maddeler nelerdi?