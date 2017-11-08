Maradona Venezuela'da futbol yorumculuğu yapacak

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Arjantinli efsanevi futbol yıldızı Diego Maradona, Venezuela Devlet Televizyonu Telesur'da yorumculuk yapmak üzere sözleşme imzaladı.

Maradona, gelecek yıl Rusya'da oynanacak dünya kupası sırasında günlük bir program sunacak.

Program, 1986'da Maradona'nın İngiltere'ye karşı attığı "tanrının eli" adlı golüne ithafen "10 Numara'nın elinden" adını taşıyacak.

Maradona'yla sözleşme haberi, ülkede ekonomik ve siyasi bir krizin yaşandığı dönemde geldi.

Bu yıl Nicolas Maduro hükümetine karşı girişilen protesto eylemlerinde 120'den fazla kişi ölmüştü.

'Özgür Venezuela için'

Maradona, geçen Ağustos'ta, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi ele alış biçimi nedeniyle uluslararası arenada sert eleştiren alan Maduro'ya bir destek mesajı yollamıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Maradona'nın 2004'te Hugo Chávez ile çektirdiği fotoğraf

Ünlü futbolcu "özgür Venezuela için asker olmaya ve emperyalizme karşı savaşmaya" gönüllü olmuştu.

Maradona, Maduro ve Latin Amerika'daki diğer solcu yönetimlere destek veren bir isim.

Arjantinli oyuncu Küba Devrimi'nin kahramanları Che Guevera ve Fidel Castro'nun dövmelerini kol ve bacağında taşıyor.

Maradona birçok kez de eski Venezuela lideri Hugo Chavez ile birlikte kamuoyunun önüne çıkmıştı.

'How people really live'

Venezuela muhalefeti, insanların katlanmak zorunda olduğu koşulları bilse, hükümete destek vermeyeceğini savundu.

Muhalif lider Henrique Capriles Ağustos'ta "Venezuela'ya gel, ama başkanlık sarayına ya da beş yıldızlı bir otele gitme. İnsanların nasıl yaşadığını görmen için seni bir gecekonu mahallesine yaya götüreceğim" demişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Maradona 1986'da İngiltere'ye karşı attığı bu gölü "Tanrının eliyle" attığını iddia etmişti.

Maradona, Telesur ile sözleşmeyi imzalamasının ardından Cumhurbaşkanı Maduro ve bir grup çocukla futbol oynadı.

Maradona daha önce de, Karakas merkezli ve Venezuela, Küba, Ekvador, Bolivya, Nikaragua ve Uruguay'ın sahibi olduğu Telesur ile çalışmıştı.

Brezilya'da 2014'de düzenlenen Dünya Kupası sırasında, başarılı olan günlük bir maç sonrası yorum programı yapmsıştı.