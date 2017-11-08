Koyunlar yüzleri tanımada 'sanılandan becerikli'

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Daily Telegraph'ta haber olan bilimsel araştırmada , şimdiye dek uysal tavırları ve pek de parlak olmayan zekalarıyla bilinen koyunları biraz fazla hafife aldığımız sonucuna varıldı.

Çünkü Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada koyunların ünlülerin fotoğraflarını tanıdıkları, hatta birbirlerinden ayırt edebildikleri görüldü.

Koyunların doğru seçimi yaptıkları zaman yemle ödüllendirildikleri çalışmada, Eski ABD Başkanı Barack Obama, BBC spikeri Fiona Bruce ve ünlü oyuncu Emma Watson'ı tanıdıkları tespit edildi.

Aslında koyunlar bu isimlerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını da tanımayı başardı. Bu yeteneğin daha önce insanlarda ve bazı primatlarda görüldüğü belirtildi.

Araştırma ekibinin şefi Profesör Jenny Morton "Daha önce koyunlarla çalışmış birisi, akıllı olduklarını ve çobanlarını tanıyabildiklerini bilecektir. Çalışmamızla, koyunların insanlar ve maymunlarla kıyaslanabilecek ileri yüz tanıma kabiliyetleri olduğunu gösterdik" dedi.

Koyunlar da, köpekler ve maymunlar gibi sosyal hayvanlar ve diğer koyunlarla, önceden bildikleri insanları tanıyabiliyorlar. Ancak genel anlamdaki yüz tanıma kabiliyetleri konusunda pek bir şey bilinmiyordu.

Ünlülerin fotoğraflarıyla eğitildiler

Cambridge Üniversitesi'nin Fizyoloji, Gelişim ve Nörobilim Fakültesi'ndeki sekiz koyuna bir bilgisayar ekranında diğer resimler arasındaki dört ünlünün fotoğrafını tanımaları öğretildi.

Sonra da ağıllarının bir köşesindeki iki bilgisayar ekranında sergilenen iki fotoğraftan ünlüye ait olanı seçmeleri beklendi.

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Fotoğrafa doğru ilerleyince etrafındaki kızılötesi ışık sınırını aştılar ve doğru fotoğrafı seçmeleri durumunda yemle ödüllendirildiler. Yanlış fotoğrafı seçtiklerindeyse sadece bir zil sesi duydular.

Zamanla, yem ve doğru fotoğraflar arasındaki ilişkiyi kurdular. Eğitimden sonra ise her 10 seferin sekizinde doğru yüzü tanımayı başardılar. Fotoğrafların farklı açıyla konması durumunda da başarı oranı yüzde 65'e geriledi.

Bu oranda gerilemenin insanlarda da görüldüğü vurgulandı. Koyunlar çobanlarınıysa eğitim almadan tanımaya çalıştılar ve her 10 seferin yedisinde bunu başardılar.