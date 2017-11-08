'Orgazm araştırmacısı' sahte doktora 4 yıl hapis

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Hollanda'da yıllarca kendisini doktor olarak tanıtan ve "orgazm araştırması" bahanesiyle çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunan bir kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin güneyindeki Tilburg kentindeki bir spor salonunda masör olarak çalışan Ron O. 2007 yılından itibaren çevresine kendisini doktor olarak tanıttı.

Evine davet ettiği kadınlara, Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi'nde "orgazm araştırması" yaptığını söyleyen Ron O., araştırmaya katılanlara 200 euro vereceğini söyledi.

Sahte doktor, kimi zamanda kadın kurbanlarını leğen kemiği ve meme araştırması bahanesiyle kandırdı. Ron O, cinsel yolla bulaşan hastalık taraması gerekçesiyle bir çok kadına anal ve vajinal muayene yaptı.

Kurbanlardan birinin 2015 yılı sonunda şikayette bulunması üzerine, Ron O.'nun doktor olmadığı ortaya çıktı. 12 kadın kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcı, Ron O.'nun 6 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, tecavüzün hukuki olarak kanıtlanamadığı gerekçesiyle, sanığın taciz suçundan 4 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi.

'Dost canlısı, iyi biri'

Bazı kurbanlar, sahte doktor Ron O.'yu yıllardır tanıdıklarını belirterek, onu "dost canlısı, iyi biri" olarak tanımladılar. Kurbanlar, sanığın her "tıbbi müdahale" öncesi kendilerinden izin istediğini söylediler.

Bir kadın kurban ise, "Kendimi kirli ve kandırılmış hissediyorum. Sağlığımla oynadığı için öfkeliyim" dedi.

Hollanda Hekimler Federasyonu (KNMG) Başkanı Rene Heman da, yaşanan olayı "sinir bozucu" olarak değerlendirdi. Heman, insanların hekimlere olan güvenini sarstığı için Ron O.'ya kızgın olduğunu söyledi.

Rene Heman, Hollanda'da bütün doktorların, "büyük kayıt defteri"nde (BIG - register)kayıtlı olma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, listede adı bulunmayan kişilerin kesinlikle hekim olmadığını vurguladı.