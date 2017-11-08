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Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.30'da iş adamı Elon Musk ile görüşeceği bilgisi yer alıyor.

46 yaşındaki Güney Afrika doğumlu Kanada ve ABD vatandaşı iş adamı Musk, teknoloji ve uzay alanına yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Yaklaşık 21 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak biliniyor.

Forbes'ın hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Kişileri Listesi"nde Aralık 2016'da 21'inci sırada yer aldı.

Musk, ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım geliştirdi.

Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar kazandı.

Telif hakkı AFP Image caption Elon Musk, SpaceX şirketiyle uzay turizmine başlamayı hedefliyor.

Daha sonra bugün dünyada milyonlarca kişinin kullandığı çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'ı kurdu.

Ancak Elon Musk, özellikle son 15 yıldır dikkatini ve yatırımlarını internetten uzaya yönlendirmeye başladı.

2040'a kadar Mars'ta koloni kurmak istiyor

2001 yılında Mars'ta sera kurarak, sebze-meyve yetiştirilmesini öngören "Mars Vahası" projesini geliştirdi. 2002 yılında da uzay araştırmaları teknolojileri geliştiren SpaceX şirketini kurdu. Burada uzaya gitmek için özel kullanıma açık roketler ve roket motorları geliştiriliyor.

Musk, insanların uzay uçuşlarının maliyetini 10'da birini indirmeyi kendine hedef belirlemiş bir isim. 2011 yılında, 10-20 yıl içerisinde Mart yüzeyine insan taşımacılığına başlamayı umduğunu söylemişti.

Ashlee Vance'ın Türkçe'ye de tercüme dilen Elon Musk biyografisine göre, Güney Afrika doğumlu iş adamı, Mars'ta 2040 yılına kadar 80 bin nüfuslu bir koloni kurmak istiyor.

Musk, Eylül 2016'ta Mars'ta koloni kurma planlarının detaylarını açıkladı. Mars'a insan taşıyacak bu roketin 10 milyar dolara mal olması ve en erken 2024 yılında kalkabilecek duruma gelmesi öngörülüyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Elon Musk, kod adı "Big Fucking Rocket" (Büyük S…. Roket) olan bir projeyi Eylül ayında açıklamıştı.

Mars'a her 26 ayda bir uçuş gerçekleştirilmesi ve her uçuşta da 100 yolcu olması planlanıyor. Mars'ta 1 milyonluk nüfusa ulaşmak içinse 10 bin uçuş yapılması gerekiyor.

Musk uzay projelerinin yanı sıra elektrikli araba sektörünün önde gelen üreticisi Tesla'nın da ortağı. Musk, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın yüzde 22'sinin de sahibi.

Musk'ın ayrıca yenilenebilir enerji ve ileri teknolojili ulaştırma sektörlerinde farklı şirketlerde yatırımları da bulunuyor.