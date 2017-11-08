Tanzanya'da altı çocuk 'el bombasıyla' oynarken öldü

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Tanzanya'nın kuzey batısındaki Kagera bölgesinde, bir ilkokulda meydana gelen patlamada altı çocuk öldü, en az 25 çocuk da yaralandı.

Görgü tanıkları, çocukların el bombasıyla oynarken hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Rulenge Hastanesi yetkilileri, üç çocuğun olay yerinde, üç çocuğun da hastanede öldüğünü belirtti.

Patlamanın meydana geldiği okul Burundi sınırı yakınında.

BBC Tanzanya muhabiri Leonard Mubali, bölgede Burundi'den gelen ve bazıları eskiden asker olan mültecilerin yaşadığını, patlayan bombanın da bu askerler tarafından bırakılmış olabileceğini aktarıyor.

Muhabirimiz, bu bölgenin silahlar için geçiş noktası olduğunu söylüyor.