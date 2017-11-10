Fransız kadın sevgilisiyle kaçamak yapmak için kaçırıldığını söyledi

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Fransa'da eşinden ayrılan ve sevgilisiyle yaşayan bir kadının, üçüncü bir adamla kaçamak yapabilmek için kaçırılmış numarası yaptığı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin aktivisti olan 25 yaşındaki Sandy Gaillard'ın sevgilisine mesaj atarak suçlular tarafından siyah bir arabanın bagajında kaçırıldığını söylemesi üzerine, güvenlik görevlileri arama başlatmıştı.

Fransa'nın güneyindeki Mende kentinde 50 güvenlik görevlisi ve bir helikopterin aradığı kadın, bundan 24 saat sonra ortaya çıktı.

Gaillard'ın kaçırıldığına işaret eden travma sonrası bozukluklara rastlanmamıştı.

Suçluların onu serbest bıraktığını iddia eden kadının ifadesindeki çelişkiler üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis sorgusu sırasında kadın sevgilisi Le Puy-en-Velay ile romantik bir kaçamak yapmak için bir hikaye uydurduğunu kabul etti.

Fransız yargıç, 5800 dolar para cezasına mahkum ederken, kadının psikolojik tedavi görmesini talep etti.