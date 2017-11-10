IŞİD lideri Bağdadi 'Suriye'de sınır kasabası Elbu Kemal'deydi' iddiası

Telif hakkı Reuters

Lübnan'da Hizbullah'ın medya organlarından El Mayadin televizyonu, IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, Suriye ordusu Elbu Kemal'e operasyon başlattığı sırada kasabada olduğunun bildirildiğini duyurdu.

Reuters ajansının aktardığı haberde Bağdadi'nin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Bazı medya organları bugüne dek Bağdadi'nin ölümü iddiasıyla ilgili çeşitli haberler yayımlamış ancak daha sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak Eylül ayında, 2014'te "halifeliğini" ilan eden IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

Suriye'de ise IŞİD'e karşı savaşan rejim güçleri, ülkede örgütün elinde kalan Irak sınırındaki Elbu Kemal kasabasın da geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etmişti.

IŞİD'in hayatta kalan son komutanlarının durumu bilinmiyor. Bazıları çatışmalarda ve hava saldırılarında öldürülürken, bazıları hapis düştü.

Öte yandan, Batılı güçler IŞİD'in bölgede topraklarını kaybetmesinin savaşın sonu olmadığını söylüyor.

IŞİD'in silah, bıçak ve araçlarla saldırı düzenleyerek bir gerilla savaşı yürütebileceği belirtiliyor.

Batı ülkelerinde IŞİD'in üstlendiği sivilleri hedef alan saldırıların bu türden olması, endişeleri kuvvetlendiriyor.