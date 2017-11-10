Myanmar'da TRT World ekibine 2 ay hapis cezası

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2 hafta önce gözaltına alınan TRT World çalışanı iki gazeteci ve onların iki yardımcısı bugün çıkarıldıkları mahkemede 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRT World ekibi, çekimler sırasında insansız hava aracı (drone) kullandıkları ve bu nedenle yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Singapurlu kameraman Lau Hon Men, Malezyalı muhabir Mok Choy Lin, tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip bir belgesel projesi üzerine çalışıyordu.

Ekip, 27 Ekim Myanmar Parlamentosu üzerinde drone ile çekim yapmak isterken gözaltına alındı.

Myanmar polisinin ekip hakkında ilk olarak, "ülkeye soktukları drone nedeniyle gümrük yasalarını çiğnemekten" soruşturma başlattığı ancak daha sonra soruşturmanın 1934 tarihli bir "uçak yasasına" çevrildiği bildiriliyor.

Ülkedeki gümrük yasasının üst ceza sınırı 3 yıla ulaşırken, uçak yasasında maksimum ceza 3 ayla sınırlanıyor.

Reuters haber ajansının mahkemede bulunan muhabiri, TRT World muhabiri ve kameramanının duruşmada "suçlarını kabul ettiklerini" ve hakim tarafından tüm ekibin 2 ay hapisle cezalandırıldığını aktardı.

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Yeni duruşma 16 Kasım'da

TRT World ekibinin savunmasını üstlenen avukat Khin Maung Zaw, "Ekip üyeleri, para cezasına çarptırılmayı umdukları için suçlarını kabul etti. Hakimin hapis cezası hepimizi şoke etti" dedi.

Mahkemeye getirilişi sırasında gazetecilere açıklama yapan Malezyalı muhabir Mok Choy Lin, yasaları çiğnedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Mok gözaltı sürecinin ise şeffaf olmadığını belirterek, "Bize hiçbir şey anlamadığımız Burmaca ifadeler imzalattılar" dedi.

Avukat, cezanın paraya dönüştürülmesi için karara itiraz edeceğini de açıkladı.

Ekibin, gümrük yasalarını ihlal edip etmediklerine ilişkin de 16 Kasım'da yeni bir duruşma yapılacağı belirtiliyor.

Ülkede 1 milyon Müslüman yaşıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede Müslümanlara "soykırım yapmakla" suçladığı Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler bir süredir gergin.

Myanmar'da 2016 yılı Ekim ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik askeri operasyonlar yürütülüyor.

Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'te ise 800 bin kişiyi barındıracak bir mülteci kampı inşa ediliyor.