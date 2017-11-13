Pegidacılar domuz kanıyla cami inşaatını protesto etti

Hollanda'nın Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, kentte yapılması planlanan camiyi protesto etmek amacıyla domuz kanı sürülmüş haç ile gösteri yapan, ırkçı görüşleriyle bilinen Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütüne karşı dava açacaklarını söyledi.

İslam karşıtı tutumuyla tanınan Pegida'ya üye 14 kişi, ülkenin doğusundaki Enschede kentinde yapılması planlanan camiyi protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Pazar sabahı erken saatlerde cami inşaatının yapılacağı alanda buluşan Pegida üyeleri, üzerine domuz kanı sürüldüğü belirtilen ahşap bir haç taşıdı.

Örgüt üyelerinin sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntü, tepkiyle karşılandı. Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, görüntüyü "iğrenç" diye tanımladı.

"Bu bizim ahlak anlayışımıza sığmaz" diyen van Veldhuzien, Pegida üyeleri hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Van Veldhuizen, Pazartesi sabahı ırkçı göstericilere karşı hukuki yaptırım konusunda gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.

Eylemi, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün eylemlerine benzeten Belediye Başkanı, "Siz sabahın köründe böyle bir şey yaparsanız, bende bu benzetmede bulunurum" diye konuştu.

Enschede Belediye Başkanı, kent halkına da "Bu 14 kilinin sizi provoke etmesine izin vermeyin, bunlara prim vermeyin" çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Eelco Eerenberg de Pegida eylemini, "İğrenç, çirkin ve ahmaklık" olarak değerlendirdi. Enschede Belediye Meclisi'ndeki diğer partiler de eyleme tepki gösterdi.