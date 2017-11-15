PYD: Türkiye ve İran'ın müdahalesi sürdükçe ABD askeri Suriye'de olmalı

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD, IŞİD'le mücadelede PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye doğrudan yardım yapıyor

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Şahoz Hasan, ABD yönetiminin, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elindeki toprakların geri alınmasından sonra da bu ülkedeki askerini faaliyetlerini sürdürmesi önerisini desteklediklerini söyledi.

Reuters'a yazılı bir mesaj yollayan Hasan, "Suriye krizinde siyasi bir çözüm sağlanmadığı, Türkiye ve İran'ın müdahalelerinin devam ettiği ve Suriye içinde El Kaide bağlantılı grupların varlığı sürdüğü müddetçe, koalisyonun da operasyonlarına devam etmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), ABD'nin IŞİD'le mücadelede sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor. Türkiye, ABD'nin YPG'ye verdiği destekten duyduğu rahasızlığı sıklıkla dile getiriyor.

Türkiye, PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in elindeki toprakları kaybetmesinin ardından da Suriye'de ABD askerlerinin daha uzun vadeli kalabileceğini söylemişti.

Mattis, ABD'nin uzun vadede hedefinin "IŞİD 2.0" gibi bir grubun yeniden ortaya çıkmasını engellemek olduğunu belirtti. Mattis ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış görüşmeleri olduğunu anımsatarak, "Cenevre süreci ivme kazanmadan kalkıp gidemeyiz" dedi.

Suriye hükümeti ise dün yaptığı açıklamada, ABD'yi "bahane üretmekle" suçladı.

Şam yönetimi, ABD'nin ilk etapta amacının IŞİD'le mücadele olduğunu söyleyip, daha sonra hedefini siyasi çözümün bulunmasına değiştirerek, askerlerini Suriye'de tutmak için bahane üretmeye çalıştığını belirtti.

Suriye'deki yabancı güçler

Suriye'de şu anda esas olarak dört ülkenin askeri varlığı bulunuyor. Rusya, Suriye hükümetine hava operasyonlarıyla destek verirken, aynı zamanda bazı üst düzey subaylarıyla da danışmanlık sağlıyor.

Suriye hükümetini destekleyen bir diğer ülke de İran. Başta Devrim Muhafızları bünyesindeki elit Kudüs gücü olmak üzere İran devleti destekli bazı gruplar ve milisler de savaşta yer alıyor.

Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başlatan Türkiye, Cerablus ile Azez arasındaki hattı IŞİD'den geri aldıktan sonra El Bab'a kadar ilerlemiş ve daha sonra operasyonu sonlandırmıştı.

Türkiye, daha sonra Ekim ayı içerisinde Rusya ile varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması kapsamında İdlib'e asker yolladı. Burada halen Türk askeri faaliyet gösteriyor.

ABD'nin de IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin elindeki özerk bölgelerde üsleri bulunuyor. ABD hem hava operasyonları düzenliyor hem de karadan Kürt güçlere destek veriyor.

Suriye yönetimi, kendi davetiyle toprakları üzerinde faaliyet gösteren devletlerin "saldırgan bir tavır" olarak nitelendiriyor.