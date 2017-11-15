Yunanistan'da sel felaketi: En az 10 ölü

Yunanistan'da yoğun yağışlardan kaynaklanan sel felaketi, başkent Atina yakınlarında en az 10 kişinin ölümüne neden oldu.

Atina'nın 27 kilometre batısındaki Mandra, Nea Peramos ve Magara bölgeleri felaketten an çok etkilenen yerler oldu.

Ölenlerden çoğunun evlerinde mahsur kalan yaşlılar olduğu belirtildi.

Mandra Belediye Başkanı Yianna Krikouki devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada "Herşey kaybettik. Felaket dev boyutlarda" dedi.

Yaralanan en az 10 kişinin de hastaneye götürüldüğü bildirilirken, haber alınamayanların da bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Alexis Çpras, başsağlığı diledi.

Yoğun yağışlar Yunanistan'ın bazı kesimlerinde son bir haftadır sürüyor.

Telif hakkı EPA Image caption Bazı yollarda sel sularının derinliği 1 metreyi buldu.

Telif hakkı Reuters Image caption Etkilenen bazı yerlerde olağanüstü hal ilan edildi.

Telif hakkı Reuters Image caption İtfaiye en az 300 yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.