Fransa: Hariri Paris'e gelecek, ancak bu bir siyasi sürgün değil

Telif hakkı Reuters Image caption Lübnan'ın başkenti Beyrut sokaklarında Saad Hariri'nin posterleri asıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesini Fransa'ya davet etti ancak bu davetin bir siyasi sürgün teklifi olmadığını söyledi.

Fransız yetkililer, Hariri'nin birkaç gün içinde Paris'e gideceğini ifade ediyor.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken suikast riskiyle yüz yüze olduğunu söyleyerek istifa edeceğini açıklamıştı.

Hariri o tarihten bu yana ülkesine dönmüş değil.

Lübnan hükümeti, Hariri'nin Suudi Arabistan yönetimi tarafından zorla ülkede tutulduğunu, Riyad yönetiminin Lübnan'ı siyasi anlamda zayıflatmaya çalıştığını söylüyor.

Suudi Arabistan ise iddiaları reddederek Hariri'nin kendi özgür iradesiyle Riyad'da bulunduğunu savunuyor.

Telif hakkı AFP Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Lübnan'ın yeniden istikrar kazanmasını ümit ediyoruz" diyor.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'ı Hariri'yi ev hapsinde tutmakla suçlamıştı.

Ancak Hariri ardından yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'da zorla tutulmadığını söylemiş ve "Kısa süre içerisinde Lübnan'a döneceğim" demişti.

Almanya ziyareti sırasında konuşan Macron, Hariri'nin birkaç günlüğüne Fransa'ya gideceğini söyledi.

Macron hem Hariri ile hem de Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Hariri'nin Fransa'da siyasi sürgünde yaşamasına izin verip vermediği sorusu üzerine Macron, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Lübnan'a istikrarın dönmesini ve siyasi tercihlerin kurumsal yapı içerisinde yapılmasını ümit ediyorum" dedi.

Macron'un açıklamaları öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Yves le Drian da Suudi Arabistan'a giderek temaslarda bulunmuştu.