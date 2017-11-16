Robert Mugabe: Zimbabve'de bağımsızlığın mimarlığından devrik liderliğe

Zimbabve'yi, bağımsızlığın kazanıldığı 1980'den beri yöneten Robert Mugabe, askeri bir müdahale ile devrildi ve ev hapsine alındı.

93 yaşındaki Robert Mugabe, 1960'dan itibaren Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı mücadelesine liderlik etmişti.

Beyaz azınlığın siyasi mücadelesi nedeniyle hapse attığı, 4 yaşındaki oğlunun cenazesine gitmesine bile izin vermediği Mugabe taraftarlarının gözünde, eğitim seferberliğiyle, ülkedeki okuma yazma oranını Afrika'nın en yüksek ülkeleri arasına çıkaran bir kahraman.

Karşıtları ise onu ülkeyi tek parti rejimiyle yöneten, toprak reformunu çok kötü idare eden, Zimbabve'yi büyük bir yoksulluğa sürükleyen ve iktidarda kalmak için her şeyi yapan bir lider olarak görüyor.

İşte dünyada en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biri olan ve ikinci eşi Grace ile birlikte ülkeyi "tavizsiz" bir şekilde yöneten Robert Mugabe'nin öyküsü...