Aşırı sağcılardan İsveç bayrağında haç yerine ay-yıldız olması için sahte kampanya

Image caption Aşırı sağcılar solcu kılığına girip İsveç bayrağındaki haçı çıkartıp yerine ay-yıldız koymayı önerdi

Aşırı sağcılar İsveç bayrağındaki haçın kaldırılıp yerine aynı renklerde ay-yıldız koyulmasına yönelik bir internet kampanyası başlattı. Aşırı sağcıların tuzağına bekledikleri kadar kişi düşmezken bu durum kampanyanın örgütlendiği 4chan sitesinin etkisinin azaldığı anlamına gelebilir.

Avaaz.org sitesinde başlatılan kampanyada aşırı sağcılar, solcuların söylemini taklit etmeye çalışarak şu mesajı paylaştı:

"İsveç bayrağı karanlık ve baskıcı geçmişimizi hatırlatıyor. Sığınmacılar ve göçmenler Hristiyan Haçı altında yaşamaya zorlanıyor. Oysa bu sembol Haçlı Seferleri'nin ve İsveç'in geçmişinde milyonlarca masum İslami hayatın katliamlarla sonlandırılmasının simgesidir ve bu yüzden sığınmacılar ve göçmenler kendilerini güvende hissedemiyor. İsveç herkes için güvenli bir yer olmalı."

4chan sitesindeki mesaj panoları incelendiğinde bu fikrin solculardan değil aşırı sağcılardan çıktığı anlaşılıyor.

Sitedeki mesaj panolarında Pazartesi'den beri "Operation Swedistan" (İsveçistan Operasyonu) adı altında bu bayrağın yayılmasına yönelik kampanya yürütülüyor.

Telif hakkı Avaaz.org Image caption Aşırı sağcı kampanya siteden kaldırılmadan önce birkaç bin imza toplamayı başardı.

Bu kampanyayı başlatan sağcılar, kampanyanın yayılmasının sonunda İsveç'in Hristiyan bayrağını savunmaya yardımcı olacağını öne sürüyor ve diğer kullanıcılara "İsveç bayrağını savunan herkese 'ırkçı ve yabancı düşmanı' gibi yorumlar yazın, 'İsveç'in herkes için güvenli bir liman olmasını istemiyorsunuz' deyin" mesajları veriyor.

Aşırı sağcı kampanya siteden kaldırılmadan önce birkaç bin imza toplamayı başardı.

4chan 2016'daki ABD başkanlık seçimi süresince aşırı sağcı paylaşımların ortaya çıktığı bir platform görevi görmüştü.

BBC Trending'in Avaaz'la iletişime geçmesinin ardından imza kampanyası kaldırıldı.