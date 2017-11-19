Zimbabve krizi: Mugabe komutanlarla görüşecek

Telif hakkı AFP Image caption Devlet Başkanı Robert Mugabe, askeri müdahale sonrası ilk kez Cuma günü kamuoyu önüne çıktı ve bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük ölçüde ev hapsinde tutulan ve istifa baskısı yapılan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin komutanlarla bir görüşme yapması bekleniyor.

Devlet televizyonu, görüşmenin Mugabe'nin evinde gerçekleşeceğini ve görüşmeye bir Katolik papazın arabuluculuk yapacağını açıkladı.

Ordu görüşmede alınan kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı sözü verdi.

İktidardaki Zanu-PF partisi de kurucuları ve liderleri Mugabe'nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek üzere bugün toplanacak.

Zanu-PF'nin 10 yerel komitesinden 9'u ve parti içinde etkili "Genç Ligi" Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini savunuyor. Kararın bugünkü toplantıda merkez komiteye bildirilmesi bekleniyor.

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Dün, Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen onbinlerce kişi başkent Harare'de sokağa çıkmıştı. Kalabalık içinde asker ve askeri araçların yer alması dikkat çekti.

Harare'de bulunan BBC muhabiri Andrew Harding, Mugabe için göreve geri dönmenin artık söz konusu olmadığını belirtiyor.

Harding ülkedeki siyasi krizin iktidar partisi Zanu-PF'nin kontrolünden çıktığını, muhalefeti de kapsayan bir geçiş hükümeti kurulması için büyük baskı olduğunu bildiriyor.

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Mugabe'nin geçen hafta yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması ve eşi Grace Mugabe'nin cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmasının ardından, ordu 15 Kasım'da yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı.

Mugabe Çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından ev hapsine alınmıştı. Devlet televizyonunu ele geçiren ordu mensupları, okudukları bildiride bu müdahalenin 'bir darbe olmadığını' savunmuştu.

Mugabe, müdahale sonrası ilk kez Cuma günü kamuoyu önüne çıkmış ve bir üniversitenin mezuniyet törenine katılmıştı.

Ardından Zimbabve ordusu tarafından yapılan açıklamada ise görevinden derhal istifa etmesi taleplerine direnen devlet başkanıyla temasların sürdürüldüğü kaydedilmişti.

93 yaşındaki Robert Mugabe, Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandığı 1980'den bu yana devlet başkanı.

Robert Mugabe'yi eleştirenler, onun çok uzun süredir iktidarı bırakmamasına dikkat çekiyordu. Ülke ekonomisi de son 10 yıldır çok kötü durumda.