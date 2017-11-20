Times: ABD, 'Yıldız Savaşları'ndan esinlenen hayalet uçaklar peşinde

Telif hakkı AFP Image caption F-22 Raptor tipi bir bombardıman uçağı

İngiliz Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) "Star Wars" (Yıldız Savaşları) filmlerinden esinlenerek, radara yakalanmayacak yeni nesil savaş uçakları üretmeyi planladığını yazdı.

Times'ın dünya haberleri sayfasındaki Michael Evans imzalı haberde, ABD'nin havacılık alanındaki en parlak mühendislerinin bu proje için tahsis edildiği belirtildi.

Gazeteye göre ABD böylece pilotları için en düşük risk içeren koşullarda havadan savaş yeteneğini muhafaza etmek istiyor.

"Yarasa şeklindeki" yeni nesil bombardıman uçaklarının tasarımı ile F-117 Nighthawk ve F-22 Raptor tipi uçakların daha ileri bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

Haberde halen Rusların "gölge" uçak teknolojisinde lider konumda oldukları, ABD'nin ise gözünü bu alanda da öncü olmaya diktiği vurgulanıyor.

Her birinin maliyeti 550 milyon dolar

Los Angeles kentinin kuzeydoğusunda, çok sıkı korunan bir tesiste üretilen yeni nesil B-21 bombardıman uçaklarının her birinin tahmini maliyeti 550 milyon dolar.

Tesiste 2019 yılına kadar 5 binden fazla kişi çalışacak.

Yeni uçakların 2030'lı yılların ortalarına kadar orduya teslimi hedefleniyor.

Pentagon bu uçaklardan 100 tane istiyor.

Eski Amerikalı savaş uçağı pilotu Albay Mace Carpenter'a göre 2022 yılına kadar tüm Amerikan savaş filosunun dörtte biri, radara yakalanması çok zor uçaklardan oluşacak.