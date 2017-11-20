Charles Manson kimdir?

Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Seri katilin kurbanları arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de vardı.

Manson'ın genç takipçileri, cinayetin ardından Tate'in kanıyla kapısının üzerine 'DOMUZ' (PIG) yazmışlardı.

Manson, her ne kadar cinayetler gerçekleşirken orada bulunmasa da 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edildi.

Ancak Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde idamın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi.

Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı.

Buna gerekçe olarak ise Manson'ın rehabilitasyona gitmeyi kabul etmemesi, diğer mahkumlarla kavga etmesi, beraberinde uyuşturucu ve cep telefonu gibi yasaklı malzemeleri bulundurması ve diğer mahkumlara uyuşturucu satmaya çalışması gibi nedenlerle örnek bir mahkum olmaması gösterilmişti.

2014 yılında ise kendisine aşık olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Elaine "Star" Burton ile evlenmesine izin verilmişti, ancak evlilik lisansının süresi doldu ve evlilik hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Burton, 2007 yılında 17 yaşından itibaren mektuplaştığı Manson'a hayran olduğunu söylüyordu.