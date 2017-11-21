37 yıldır Zimbabve'yi yöneten Mugabe'nin istifası kutlamalarla karşılandı

37 yıldır Zimbabve'yi yöneten Robert Mugabe'nin istifa etmesi ülke sokaklarında kutlamalarla karşılandı.

Mugabe'nin istifasını parlamento sözcüsü Jacob Mudenda okudu.

Mugabe, mektubunda kendi isteğiyle istifa ettiğini söyledi, bu kararı güç değişiminin yumuşak bir şekilde gerçekleşmesini istediği için aldığını söyledi.

Mugabe'den gelen bu sürpriz istifa, görevden alınmasının parlamentoda konuşulduğu sırada geldi.

İstifa haberiyle ülke sokaklarında kutlamalar düzenlendi.

İktidardaki ZANU-PF (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi) partisi 1980 yılından beri devlet başkanı olan Mugabe'nin yerine göreve eski başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın geleceğini açıkladı.

Mnangagwa'nın bu ayın başında görevden alınması siyasi bir krizin doğmasına yol açmıştı.

En yaşlı lider

İstifanın açıklanmasının ardından milletvekillerinin de sevinçle bağırdığı görüldü.

93 yaşındaki Mugabe, istifa edene kadar dünyanın en yaşlı lideriydi.

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Mugabe'nin en son olarak istifa etmeyi düşünmediği açıklanmıştı.

Zimbabve ordusu, geçen hafta içerisinde yönetime müdahale etmişti. Ordu, bunun bir "darbe" olmadığını ve Mugabe'nin etrafında suça bulaşmış kişileri hedef aldıklarını açıklamıştı.

Ordunun müdahalesi, Zimbabve'de son dönemde Mugabe'nin halefiyle ilgili yaşanan tartışmaların arttığı bir dönemde yaşandı. Mugabe, yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden almış ve bunun üzerine ordu da müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Mnangagwa'nın görevden alınması, haleflik tartışmalarında Mugabe'nin yerine eşi Grace Mugabe'nin geçeceği beklentilerini güçlendirmişti.