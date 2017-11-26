Haftanın en güzel Afrika fotoğrafları

17-23 Kasım arasında çekilen Afrika temalı fotoğraflardan en iyilerini sizler için derledik.

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Tohum kapsüllerinden hazırlanan bir kıyafetin içindeki Miss Tanzanya ünvanının sahibi Lilian Ericaah Maraule, Las Vegas'taki Ulusal Kostüm Şovu'nda podyuma çıkmadan önce son hazırlıklarını yapıyor.

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Kenya'da Maasai etnik grubundan kadınlar, barış gösterisi için kostümünü giyiyor.

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Fildişi Sahilleri'nin en büyük kenti Abidjan'daki bu kızlar okullarına küçük karatahtalarla gidiyor.

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Abidjan'ın bir diğer tarafında ise dokumacılar mesailerine devam ediyor.

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Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarında pamuklar sergileniyor. Ülke, dünyadaki en büyük pamuk üreticilerinden biri.

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Bir diğer fuar ise Mali'de. Burada koçlar sergileniyor, tarım metotlarını geliştirmek ve ticareti artırmak hedefleniyor.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir bisikletçi, ekmek dolu sepetinin başının üzerinde taşıyor.

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Etiyopya'nın Hawassa Endüstriyel Parkı'ndaki tekstil işçileri kıyafet dokuyor. Bu kıyafetlerin bazıları dünyanın en büyük moda markaları tarafından ürettiriliyor.

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Kenya'nın başkenti Nairobi'da bir adam, Başkan Uhuru Kenyatta'nın posterini tutuyor. Kenyatta'nın kazandığı seçim önce geçersiz sayılmış, ardından mahkeme kararıyla geçerli kılınmıştı.

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Zimbabve'nin başkenti Harare'de kadınlar, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi deviren askerlerle birlikte fotoğraf çektirerek kutlama yapıyor.

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Parlamento tarafından Mugabe hakkında görevi kötüye kullanma soruşturulması da kalabalıklar tarafından kutlandı.

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Mugabe'nin istifasını duyurmasının ardından komşu ülke Güney Afrika da dahil olmak üzere pek çok ülkede Mugabe resimleri yakıldı.

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Sonraki gün başkent Harare'de bir adam, timsah figürüyle Mugabe'nin yerine gelecek olan timsah lakaplı Emmerson Mnangwa'nın başkanlığını kutladı.

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Tunus'ta ise çok farklı bir atmosfer vardı. Çok sayıda kişi 77 yaşında ölen moda tasarımcısı Azzedine Alaia'nın cenazesine katıldı.

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Cenazeye katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Bacı Kaid Es Sebsi de vardı.

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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir arı lavanta yaprakları üzerinde böyle görüntülendi. 2015'te Amerika'dan gelen bir salgının bölgedeki arıların yüzde 40'ını öldürmesinin ardından arı kolonilerinin sayısı azalmıştı.

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