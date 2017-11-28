Kuzey Kore 'balistik füze fırlattı'
- 28 Kasım 2017
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Güney Kore haber ajansı Yonhap, askeri yetkililere dayandırarak Kuzey Kore'nin doğu yönünde bir füze fırlattığını bildirdi.
Füzenin ne kadar mesafe kaydettiği bu sene içinde fırlatılan bir diğer füze gibi Japonya üzerinden geçip geçmediği henüz bilinmiyor.
Füzenin Pyongsong'dan fırlatıldığı da belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor