İngiltere'de 'bakan deviren ve hükümeti sarsan' Profumo Skandalı'nın kilit ismi öldü

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İngiltere'de 1963'te Savaş Bakanı John Profumo'yla yaşadığı skandal ilişki ile dönemin Muhafazakar Parti hükümetini sarsan eski model Christine Keeler, 75 yaşında öldü. Skandal sonrası Profumo istifa etmiş, 1964'te yapılan genel seçimde İşçi Partisi iktidara gelmişti.

Londra'daki Royal Princess Hastahanesi'nde hayatını kaybeden Keeler'ın oğlu Seymour Platt, annesinin birkaç aydır kronik akciğer hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Platt, annesinin İngiltere tarihinde bir yer kazandığını ama kişisel hayatında büyük bir bedel ödediğini söyledi.

Platt, her şeye rağmen annesiyle yaşamının sonuna kadar gurur duyduğunu belirtti.

Sovyet diplomatla da ilişkisi olduğunu iddia etmişti

Profumo Skandalı patlak verdiğinde Keeler, aynı anda Sovyet Büyükelçiliği'ndeki Rus askeri ateşe Eugene Ivanov'la da ilişki yaşadığını iddia etmişti.

John Profumo ise Avam Kamarası'na Keeler ile "dostane bir ilişkileri" olduğunu ve uygunsuz bir durum olmadığını söylemişti.

Muhalefet milletvekilleri ise yaşananların ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savunmuştu.

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Muhafazakar bakan daha sonra sonra yalan söylediğini itiraf etti ve istifaya zorlandı.

Keeler ise boşanmayla sonuçlanan iki evlilik yaptı ve iki de oğlu oldu.

'Keeler dönemin kurbanıydı'

Biyografisini hazırlarken Keeler'la yakın çalışan gazeteci-yazar Douglas Thompson, ünlü modelin "komik ve parlak" bir kadın olduğunu ifade etti.

"Keeler tanıdığım en dürüst insandı" diye konuşan Thompson, sözlerine şöyle devam etti:

"Profumo'yla olan ilişkisiyle ilgili söylediği her şeyden emindi. Ne düşünüyorsa onu anlatmıştı. Bu dürüstlüğü şaşırtıcıydı.

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Thompson'a göre, Keeler "dönemin kurbanıydı" ve aynı skandal bugün olsaydı, büyük ihtimalle kendi televizyon şovunu sunuyor olacaktı:

"En ilginci de Keeler yaşananlardan kaçmayı çok denedi ama hiçbir zaman yaşananlar peşinden ayrılmadı. Bu da bir trajediydi.

"Ama o Christine Keeler olmaktan vazgeçemezdi"

BBC One kanalında önümüzdeki yıl Profumo Skandalı'nı konu alan bir dizi yayımlanacak.