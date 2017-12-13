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Türkiye'nin dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ABD'nin Kudüs kararını görüşmek için İstanbul'da toplandı.

Dışişleri bakanlarının toplantısıyla başlayan zirveye, Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra 16'sı devlet lideri düzeyinde toplam 48 ülkeden temsilci katıldı.

Zirvenin açılışında yapılan basın toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Yönetimi Lideri Abbas konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1947'den bu güne Filistin topraklarının İsrail'in işgaline uğrayıp daraldığını belirtip "Bu şunu gösteriyor, İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail, aynı zamanda bir terör devletidir" dedi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıma kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs'te bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes, orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten, işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının, hiçbir hükmü olamaz.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karar göre hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz. Nitekim Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir (…) İslam ülkeleri de ilk andan itibaren en açık bir şekilde ABD'nin Kudüs kararını külliyen reddetmiştir.

"İİT Zirve Dönem Başkanı olarak, aynı gün dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak bu kararın vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar her şeyden önce şiddet yerine barıştan yana tavrı koyan, barışı isteyen tarafın olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor.

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Abbas: ABD arabulucu vasfını kaybetti

"Buradan uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgali altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin daveti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz.

"İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'yi attığı bu son derece yanlış, provokatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kürsüde söz alan Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, ABD'nin İsrail-Filistin barış sürecindeki ara bulucu vasfını yitirdiğini belirterek "ABD'nin gelecekte siyasi barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Mahmud Abbas,"Biz İsrail ile yaptığımız hiçbir anlaşmaya artık bağlı değiliz. Eğitim, sağlık, kanalizasyonu siz yapın, biz işgal altındayız diyeceğiz. Başka dilden anlamıyorlar" diye konuştu.

Abbas ayrıca "Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması için çalışmalıyız. Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmaması halinde barış ve istikrar gelmeyecek" dedi.

Abbas'ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Maalesef şu an işgal ve sömürge eylemleri durmadan devam etmekte. Zorla işyerlerinin kapatılması, insanlara taşıyamayacakları vergilerin yüklenmesi ve canları istendiğinde canlarına kast etmeleri, ulusal kurumların kapatılması, Müslüman ve Hıristiyanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine engel olmalarını görmekteyiz.

"Bize yüzyılın tokadını vurdular. İsrail'in ve ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nü bir terör örgütü olarak kabul etmesini de kınıyoruz. ABD yönetimi bizimle işbirliği yapıyor, öte yandan bizi terör örgütü ilan ediyor. Anlaşılan onlar bizi terör örgütü yapmak istiyor ama biz olmayacağız. Terör örgütlerini ortaya çıkaranlar kendileri.

"Bir devletin uluslararası anlamda tanınabilmesi için yönetim, halk ve sınır şartlarının olması lazım.

"İsrail'in yönetimi var, halkı var ama sınırları yok. Sınırları olmayan bir devlet nasıl tanınabilir? Sınırları olmayan bir ülke tanınamaz. Buradan İsrail'e meydan okuyorum, sınırlarını göstersinler.

"Bizi tanıyan devlet sayısı İsrail'i tanıyan devlet sayısından daha fazla. "Artık Oslo anlaşmasını ve o tarihten günümüze kadar imzalanan hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz.

"İsrail'le de hiçbir konuda işbirliği yapmayıp 'biz devlet değiliz, işgal altındaki toprağız, hizmetleri sizin sağlamanız gerek' diyeceğiz."

Zirveye katılan liderler arasında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen Cumhurbaşkanı Abdrabuh Mansur Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Ürdün Kralı Abdullah da bulunuyor. Suudi Arabistan ise zirveye başkan yardımcısı düzeyinde katıldı.