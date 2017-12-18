Japonya'daki Kuzey Kore okulları

Japonya ile Kuzey Kore arasında resmi düzeyde ilişkiler henüz kurulmadı.

Kuzey Kore 1948'de kurulduğunda iki ülke kağıt üstüne birbirlerini "düşman" olarak görüyorlardı.

Son yıllarda Pyongyang'ın Japon Denizi üzerine fırlattığı füzelerle ilişkiler oldukça gergin seyrediyor.

Ülkeler arasındaki ilişkiler kötü olsa da Japonya'da yaklaşık 60 Kuzey Kore okulu bulunuyor.

Bu okullarda Kuzey Kore'nin eğitim sistemine benzer bir müfredat izleniyor, sınıflarda da Kuzey Kore liderlerinin fotoğraflarını görmek mümkün.

Okulların geçmişi, 1945 öncesi Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgaline dayanıyor. O dönemde yaklaşık 600 bin Kuzey Koreli çalıştırılmak için zorla Japonya'ya götürülmüştü.

Bunlardan bir kısmı Kuzey Kore ile bağlarını kopardı, Japonya vatandaşlığına geçti.

Ancak 150 bin kadar Kuzey Kore göçmeni ana vatanlarıyla bağlarını koparmayı reddetti, Kuzey Kore'deki yakınlarına da para yollamayı sürdürdüler.

Ve bu göçmenler çocuklarını da Kuzey Kore müfredatıyla eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyorlar.