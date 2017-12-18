Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz beş bilgi
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Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 şey

  • 18 Aralık 2017

Patlamış mısır dünyanın en eski yiyeceklerinden biri.

  • Tarihi, mısırın ilk yetiştiği Amerika kıtasına ve 7 bin yıl öncesine uzanıyor.
  • Kâşif Kristof Kolomb'un 500 yıl önce Amerika kıtasını keşfetmesi sonrasında dünyaya yayıldı.
  • Bir mısır çekirdeği fıstık kavurma makinasına düşünce mısırın patlatıldığı aletler de tesadüfen keşfedildi.
  • İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısı baş gösterince sinemaların vazgeçilmez aperatifi oldu.
  • Patlamış mısıra istediğiniz tadı kazandırmak çok kolay

Mesela şunu bir deneyin: Biberiye, ançuez ve tereyağını alın, ısıtın, biraz kaynattıktan sonra süzüp patlamış mısırın üzerine dökün. Sonra iyice karıştırın. Afiyet olsun!