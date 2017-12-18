Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 şey

Patlamış mısır dünyanın en eski yiyeceklerinden biri.
- Tarihi, mısırın ilk yetiştiği Amerika kıtasına ve 7 bin yıl öncesine uzanıyor.
- Kâşif Kristof Kolomb'un 500 yıl önce Amerika kıtasını keşfetmesi sonrasında dünyaya yayıldı.
- Bir mısır çekirdeği fıstık kavurma makinasına düşünce mısırın patlatıldığı aletler de tesadüfen keşfedildi.
- İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısı baş gösterince sinemaların vazgeçilmez aperatifi oldu.
- Patlamış mısıra istediğiniz tadı kazandırmak çok kolay
Mesela şunu bir deneyin: Biberiye, ançuez ve tereyağını alın, ısıtın, biraz kaynattıktan sonra süzüp patlamış mısırın üzerine dökün. Sonra iyice karıştırın. Afiyet olsun!