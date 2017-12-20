Deniz kaplumbağasına bağlı 816 kg kokain bulundu

ABD Sahil Güvenliği, Doğu Pasifik'te devriye gezerken bir kaplumbağa ve ona iplerle bağlanmış yüzen paketler tespit etti.

Yapılan incelemelerde bu paketlerde kokain olduğu belirlenirken, ipleri kesilen kaplumbağa serbest bırakıldı.

ABD Sahil Güvenliği'nin Facebook sayfasında yer alan video habere göre ele geçirilen kokain miktarı 816 kilogram civarında.

Piyasa değeri ise 53 milyon dolar civarında.

Yetkililer, Doğu Pasifik'te bir haftalık operasyon sonrası yaklaşık 7 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda 24 kişi de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.