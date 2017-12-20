Fotoğraflarla: 2017 Doğadan En Komik Fotoğraflar ödülü

  • 20 Aralık 2017

Bu yılki Doğadan En Komik Fotoğraflar ödüllerinde 3 bin 500 fotoğraf yarıştı. Birinciliği Tibor Kercz kazandı.

baykuş Telif hakkı Tibor Kercz
Image caption Tibor Kercz'in daldaki üç baykuş fotoğrafı
Andrea Zampatti'nin çektiği gülümseyen fındıkfaresi... Telif hakkı Andrea Zampatti
Image caption Andrea Zampatti'nin çektiği gülümseyen fındıkfaresi...
Troy Mayne deniz kamplumbağası fotoğrafıyla su altı dalında birinci oldu Telif hakkı Troy Mayne
Image caption Troy Mayne deniz kamplumbağası fotoğrafıyla sualtı dalında birinci oldu
'Havada' kategorisinde birincilik John Threlfall'un oldu Telif hakkı John Threlfall
Image caption 'Havada' kategorisinde birincilik John Threlfall'un oldu

'Övgüye değer bulunanlar'

Annesinin boynuna atlayan kutup ayısı fotoğrafıyla Daisy Gilardini Telif hakkı Daisy Gilardini
Image caption Annesinin boynuna atlayan kutup ayısı fotoğrafıyla Daisy Gilardini
Bir su samuru Penny Palmer'un kamerasının önünde ellerini kaldırarak dikkat çekmeye çalışıyor Telif hakkı Penny Palmer
Image caption Bir su samuru Penny Palmer'un kamerasının önünde ellerini kaldırarak dikkat çekmeye çalışıyor
Carl Henry'nin 'kiliseye gitmek için giyinmiş penguenler' adlı fotosu Telif hakkı Carl Henry
Image caption Carl Henry'nin 'kiliseye gitmek için giyinmiş penguenler' adlı fotosu
Yaban tavşanının ağzındaki otlar bıyık gibi çıkmaış... Olivier Colle'un fotoğrafı Telif hakkı Olivier Colle
Image caption Yaban tavşanının ağzındaki otlar bıyık gibi çıkmış... Olivier Colle'un fotoğrafı
Katy Laveck-Foster, motorsıklette iki maymunu çekmiş Telif hakkı Katy Laveck-Foster
Image caption Katy Laveck-Foster, motosiklette iki maymunu çekmiş
Jean-Jacques Alcalay, omuzlardan inmeyen Afrika antilobunu böyle yakaladı Telif hakkı Jean-Jacques Alcalay
Image caption Jean-Jacques Alcalay, omuzlardan inmeyen Afrika antilobunu böyle yakaladı
George Cathcart'un şaşkın fokları Telif hakkı George Cathcart
Image caption George Cathcart'un şaşkın fokları
Tilki, tilkiliğini yapmış - Douglas Croft Telif hakkı Douglas Croft
Image caption Tilki, tilkiliğini yapmış - Douglas Croft
Daniel Trim'den mudskipper balıkları şarkı söylerken Telif hakkı Daniel Trim
Image caption Daniel Trim'den mudskipper balıkları şarkı söylerken

Doğanın eğlenceli kareleri 2018'de nasıl karşımıza çıkacak göreceğiz.

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