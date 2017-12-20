Fotoğraflarla: 2017 Doğadan En Komik Fotoğraflar ödülü

Bu yılki Doğadan En Komik Fotoğraflar ödüllerinde 3 bin 500 fotoğraf yarıştı. Birinciliği Tibor Kercz kazandı.

Telif hakkı Tibor Kercz Image caption Tibor Kercz'in daldaki üç baykuş fotoğrafı

Telif hakkı Andrea Zampatti Image caption Andrea Zampatti'nin çektiği gülümseyen fındıkfaresi...

Telif hakkı Troy Mayne Image caption Troy Mayne deniz kamplumbağası fotoğrafıyla sualtı dalında birinci oldu

Telif hakkı John Threlfall Image caption 'Havada' kategorisinde birincilik John Threlfall'un oldu

'Övgüye değer bulunanlar'

Telif hakkı Daisy Gilardini Image caption Annesinin boynuna atlayan kutup ayısı fotoğrafıyla Daisy Gilardini

Telif hakkı Penny Palmer Image caption Bir su samuru Penny Palmer'un kamerasının önünde ellerini kaldırarak dikkat çekmeye çalışıyor

Telif hakkı Carl Henry Image caption Carl Henry'nin 'kiliseye gitmek için giyinmiş penguenler' adlı fotosu

Telif hakkı Olivier Colle Image caption Yaban tavşanının ağzındaki otlar bıyık gibi çıkmış... Olivier Colle'un fotoğrafı

Telif hakkı Katy Laveck-Foster Image caption Katy Laveck-Foster, motosiklette iki maymunu çekmiş

Telif hakkı Jean-Jacques Alcalay Image caption Jean-Jacques Alcalay, omuzlardan inmeyen Afrika antilobunu böyle yakaladı

Telif hakkı George Cathcart Image caption George Cathcart'un şaşkın fokları

Telif hakkı Douglas Croft Image caption Tilki, tilkiliğini yapmış - Douglas Croft

Telif hakkı Daniel Trim Image caption Daniel Trim'den mudskipper balıkları şarkı söylerken

Doğanın eğlenceli kareleri 2018'de nasıl karşımıza çıkacak göreceğiz.