Fotoğraflarla: 2017 Doğadan En Komik Fotoğraflar ödülü
- 20 Aralık 2017
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Bu yılki Doğadan En Komik Fotoğraflar ödüllerinde 3 bin 500 fotoğraf yarıştı. Birinciliği Tibor Kercz kazandı.
'Övgüye değer bulunanlar'
Doğanın eğlenceli kareleri 2018'de nasıl karşımıza çıkacak göreceğiz.